Perché fa bene bere un po' di aceto di mele ogni giorno

Tenere sotto controllo il peso è molto importante per mantenersi in salute. Per farlo è necessario seguire un'alimentazione sana e bilanciata e fare regolarmente attività fisica.

Secondo un piccolo studio clinico comparativo, tuttavia, ci sarebbe anche inserire nella propria dieta un po' di aceto di mele ogni giorno, che aiuterebbe in situazioni di sovrappeso.

