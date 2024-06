Perché fa bene bere il tè caldo in estate?

Perché fa bene bere tè caldo in estate?

maggiore adattamento alle temperature esterne

abbassala temperatura interna

fa percepire meno caldo

disseta

Bere tè durante le giornate estive in cui le temperature tendono ad essere elevate, consente di aumenta la temperatura corporea, diminuendo così il divario tra la condizione termica interna ed esterna. Inoltre, bere bevande molto calde favorisce la sudorazione, che come è noto aiuta non solo ad espellere tossine dal corpo, ma anche ad abbassare la temperatura corporea.