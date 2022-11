Esistono diversi modi di preparare il riso (bollito, risotto, in brodo, al forno...) ed è sempre acceso il dibattito sull'opportunità di sciacquare il riso prima di cuocerlo . Si tratta dell'alimento base in tutto il mondo, e viene mangiato da persone in più di 100 paesi. Le varietà sono davvero tantissime: si conta che ce ne siano almeno 40.000 in tutto il mondo. Una teoria nutrizionale vorrebbe che i chicchi andrebbero sciacquati prima di passare a cottura. Non in tutti i casi, però: alcuni tipi di riso, soprattutto per la preparazione di risotti, non vanno mai lavati.

Si usa lavare il riso prima di cucinarlo per la preparazione di ricette orientali. Quindi sono andatti al lavaggio riso: basmati, riso jasmine, riso thai, risso rosso e nero . Non lavare risi adatti a risotto, come carnaroli, roma ed arborio.

Uno dei vantaggi di sciacquare il riso sotto l'acqua fredda, e poi scolarlo, prima di passare a cottura, è quello di eliminare eventuali sostanze contaminanti e metalli pesanti . Il motivo principale per cui alcuni nutrizionisti e medici esortano a sciacquare il riso è perché potrebbe essere particolarmente carico di arsenico, piombo e cadmio, che rappresentano seri rischi per la salute degli esseri umani.

Elimina sporco e detriti

Lavare via sporco e detriti dai chicchi è una buona pratica salutare. Allo stesso modo, quando si acquista una pianta di lattuga al supermercato, non si mangia senza darle un rapido risciacquo. Per gli stessi motivi, sarebbe meglio sciacquare anche il riso. Esso, infatti, potrebbe essere coperto di terra, insetti e altre impurità. Il risciacquo del riso rimuove sostanze che sicuramente poco gradite nel piatto come: sporco, polvere, detriti, sostanze chimiche e insetti. I cereali, in tal senso, sono particolarmente soggetti a contaminazione da punteruoli del riso (noti anche come coleotteri del grano).

Sono piccoli insetti che possono infestare il cibo e farlo andare a male più velocemente. Se si trovano insetti nel riso, c'è una buona possibilità che l'infestazione possa o si sia diffusa al resto dei chicchi. C'è una significativa possibilità che il riso possa raccogliere polvere o essere contaminato da piccoli insetti, quindi il consiglio è sempre di lavarlo prima di cucinarlo. Va ricordato che gli insetti non sono tossici per l'uomo, ma i parassiti possono facilmente diffondersi negli altri alimenti, e contaminarli.