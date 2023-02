Perché è meglio non mangiare cioccolato prima di andare a dormire

A volte può capitare però anche il contrario, ovvero di mangiare un dolce e avvertire sonnolenza . Questo tuttavia non è mai positivo perché significa che si è dato al corpo più glucosio del necessario e il pancreas in sovraccarico rilascia molta insulina nel tentativo di abbassare il livello di zucchero nel sangue.

Molte varietà di cioccolato come quello al latte o bianco, sono particolarmente ricche di zucchero, un elemento infiammatorio. Mangiandolo, nel corpo vengono quindi messi in moto una serie di processi che possono aumentare i livelli di infiammazione e nel tempo il consumo eccessivo di zucchero può aumentare il rischio di sviluppare malattie croniche tra le quali obesità, ipertensione , colesterolo alto e diabete di tipo 2 .

I diuretici aumentano la pressione , il flusso sanguigno e lo stress sui reni , facendo urinare di più. Di conseguenza se si mangia cioccolato prima di andare a dormire è probabile che durante la notte ci si svegli più spesso per andare in bagno.

Come fare spuntini notturni salutari

Alla luce di questi effetti collaterali meglio quindi non mangiare cioccolato prima di andare a letto. Questo non significa che non ci si possa godere un piccolo spuntino dolce, ma semplicemente che sarebbe meglio preferire altri alimenti che non interferiscano con il sonno e che offrono un giusto equilibrio di carboidrati complessi, proteine e grassi sani. I migliori sono torta riso, burro di arachidi naturale, yogurt greco semplice, una banana, mezza tazza di muesli al cioccolato a basso contenuto di zucchero, una fetta biscottata con marmellata o un waffle integrale.

Il cioccolato tuttavia non deve essere eliminato completamente dalla propria dieta, ma sarebbe meglio relegarlo in altri momenti della giornata e non mangiarlo nelle due ore prima di andare a dormire, così da dare al corpo abbastanza tempo per una corretta digestione e stabilizzazione della glicemia.

Anche se contiene più teobromina, lontano dall'orario del sonno è sempre meglio preferire il cioccolato fondente a quello al latte ‌o bianco perché più ricco di antiossidanti e con una concentrazione minore di zucchero rispetto alle altre varietà. Meglio anche evitare cioccolata con aggiunta di oli idrogenati o parzialmente idrogenati.