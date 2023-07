Perché di sera si ha più fame

Capita non di rado di avvertire la sera una fame maggiore rispetto al resto della giornata , soprattutto se si va a dormire più tardi del solito. Quando sopraggiunge questa sensazione spesso si è attratti da cibi particolarmente calorici e si è portati a sviluppare un comportamento decisamente non sano, che prende il nome di food craving .

Anche lo stress accumulato nel corso della giornata contribuisce ad aumentare il desiderio di saziarsi di più nelle ore di buio. Il cibo, infatti, rappresenta per molti una valvola di sfogo dopo le vicissitudini quotidiane e un modo per allontanare le tensioni e concedersi un momento di piacere.

Questo impulso si chiama food craving ed è identificato in modo specifico come il desiderio irresistibile di cibo, difficile da controllare e arginare.

Oltre alla gola che porta ad aver voglia di cibi dolci come coccola alla fine della giornata, è questo l'input che può innescare il food craving , un meccanismo che spesso si reitera nel tempo proprio perché mangiare alimenti particolarmente calorici come patatine o dolci aumenta la secrezione di oppiodi endogeni che a sua volta crea una sorta di dipendenza .

Gli studiosi insieme hanno scoperto che a influenzare l'insorgere dell'obesità non è solo la quantità e la qualità di cibo che una persona ingerisce, ma anche i momenti della giornata in cui mangia.

Ad occuparsi dello studio sui meccanismi che portano alla fame serale e alle conseguenze dirette di questo fenomeno, come l' aumento di peso , sono stati due gruppi di ricercatori : uno appartenente all' Università di Harvard e un altro all 'Università dell'Oregon .

Visto che nel periodo che va dall'ora di cena e quella del riposo si consuma meno energia, l'organismo non riesce a bruciare molte calorie ma le trasforma in grasso , favorendo l'aumento di peso .

Come evitare di mangiare troppo la sera

Per evitare di cadere nel food craving, il consiglio è di scegliere per il pasto serale cibi a basso contenuto glicemico e di non procrastinare il momento del riposo ma andare a dormire a un orario che consenta di riposare almeno per otto ore, così da evitare che sopraggiunga la fame notturna.

Utile anche non consumare troppi zuccheri durante la giornata perché favoriscono una maggiore produzione di insulina. In caso di picco di zuccheri nel sangue, l'insulina interviene per neutralizzarli, generando subito dopo un senso di fame che spinge a cercare altro cibo. Per evitarlo meglio prediligere carboidrati complessi, oppure la verdura, che aiuta a controllare i picchi di glicemia e a prolungare nel tempo il senso di sazietà.

Infine, un trucco è anche mangiare lentamente. Il segnale di sazietà arriva infatti al cervello circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto e se si mangia troppo velocemente non si da tempo a questo di attivarsi e alla fame di diminuire.