Perché ci si sveglia con la voglia di zucchero

Basso livello di zuccheri nel sangue

Un basso livello di zucchero nel sangue o ipoglicemia, è uno dei possibili motivi per è possibile desiderare assunzione di zucchero o alimenti dolci al mattino. Questo è particolarmente comune tra le persone che hanno il diabete, anche se chiunque può sperimentarlo. L' ipoglicemia è una condizione che si attesta in presenza di livelli di zucchero nel sangue sotto i 70 milligrammi per decilitro in caso di diabete, o sotto i 55 milligrammi per decilitro in assenza di diabete. Oltre alla sensazione di fame, altri sintomi includono: agitazione, debolezza, battito cardiaco accelerato, vertigini, confusione, formicolio e intorpedimento di labbra o guance.