Perché ci si stente stanchi dopo aver mangiato?

Nella maggior parte dei casi, è possibile migliorare la situazione attraverso l'adozione di piccoli accorgimenti. Se però la sensazione di stanchezza post-prandiale non si attenua, meglio rivolgersi al medico per degli accertamenti.

Sentirsi stanchi dopo aver mangiato è una sensazione piuttosto comune, che può essere legata a diversi fattori, come un pasto troppo abbondante, il consumo di cibi che interferiscono con i livelli di energia e l'eccesso di alcol .

Cos'è la sonnolenza post-prandiale?

Per sonnolenza post-prandiale si intende lo stato di affaticamento che compare dopo aver consumato i pasti e che può compromettere la produttività e il benessere generale. Se in molte persone il grado di stanchezza è lieve, possono anche capitare situazioni in cui il calo dei livelli di energia è più significativo.

In ogni caso si tratta di una sensazione quasi sempre temporanea, che si risolve spontaneamente in un lasso di tempo abbastanza breve. Conoscere e comprendere le cause del crollo post-pasto può aiutare a ridurre al minimo il suo impatto sulla vita quotidiana e sul benessere generale.