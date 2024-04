Perché a volte un uovo ha due tuorli?

Si tratta di un' anomalia indubbiamente bizzarra ma che non comporta alcuna conseguenza negativa per la salute.

Con il passare del tempo per le galline è più difficile produrre uova con due tuorli e proprio per questo, essendo una casistica che può verificarsi solo in un lasso di tempo piuttosto breve, si tratta di eventi considerati abbastanza rari.

Si può mangiare?

Anche se quando ci si trova di fronte a un uovo con due tuorli la prima sensazione è che sia qualcosa di anomalo e quindi forse anche pericoloso per la salute, la realtà non è questa. Le uova che presentano un doppio tuorlo sono in generale sicure da mangiare, esattamente come quelle con un tuorlo solo, perché non esistono rischi specifici associati alla presenza di due tuorli invece di uno.

L'unica differenza da tenere in considerazione, soprattutto se si sta seguendo un regime alimentare specifico, è che ovviamente mangiare un uovo con due tuorli è quasi come mangiarne due, di conseguenza grassi e calorie sono maggiori.