Generalità

Pepe di Cayenna è il nome di alcuni “peperoncini”, ovvero degli alimenti piccanti che vengono usati come spezia, ingrediente o contorno.

Il nome deriva dalla città di Cayenne, situata nella Guyana francese (America del Sud).

Col termine pepe di Cayenna si può intendere sia il frutto, sia la pianta che lo produce.

Dal punto di vista botanico, la dicitura pepe di Cayenna non ha alcun significato. E' un nome generico che riguarda alcuni arbusti appartenenti alla Famiglia delle Solanaceae, Genere Capsicum, Specie annuum. I più diffusi sono le varietà Bell Pepper e Jalapeños.

Le spezie più conosciute che derivano dal pepe di Cayenna sono la paprika e il peperoncino in polvere o in scaglie. Vengono prodotte essiccando e macinando il frutto, con o senza la placenta e i semi (ricchi di capsacinoidi - molecole piccanti).

La paprika dolce è l'unica spezia a base di pepe di Cayenna che non ha il gusto piccante, in quanto i frutti vengono totalmente privati della placenta e dei semi.

Ad ogni modo, il pepe di Cayenna viene usato sopratutto nella cucina dei piatti piccanti (in particolar modo nei paesi di origine); è impiegato fresco, secco (polvere o scaglie) e in salsa acetosa.

La piccantezza del pepe di Cayenna raggiunge mediamente un punteggio di 30.000-50.000 unità nella scala Scoville (valore piuttosto moderato).

