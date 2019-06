La pentola a pressione è scelta sempre da più persone, soprattutto da chi desidera ottenere pietanze buone e ricche di proprietà nutritive in pochissimo tempo. Questo utensile da cucina, la cui storia è davvero molto antica (la prima pentola a pressione nacque nel 1679 creata dall'inventore francese Denis Papin), infatti, ha la capacità di cuocere in tempi brevi grazie alle alte temperature che si creano al suo interno. Con una buona pentola a pressione è possibile preparare di tutto, dalle verdure alla carne e persino il pesce viene squisito. Per questo vi suggeriamo alcuni modelli di pentola a pressione, tra cui potreste trovare quella che fa al caso vostro.

Pentola a pressione Lagostina

(fonte: Photo Courtesy)

Lagostina è una delle aziende specializzate nella produzione di pentole a pressione di ultima generazione, come ad esempio la pentola a pressione Irradial Control: una rivisitazione della tradizionale pentola a pressione. Questa pentola è caratterizzata da un triplo fondo Irradial Plus in acciaio-alluminio-acciaio, idonea anche ai fornelli ad induzione, che offre una perfetta diffusione del calore, assicurando una cottura uniforme, senza far attaccare i cibi sul fondo. La valvola di sicurezza di questa pentola, inoltre, è in silicone a doppio intervento, per una maggiore sicurezza. E la pentola a pressione Irradial Control di Lagostina arriva completa di ricettario, dove reperire tante idee.

Pentola a pressione Amazon

(fonte: Photo Courtesy)

Tra le pentole a pressione migliori da acquistare in rete, Amazon propone anche quella in acciaio inox AmazonBasics, perfetta per preparare ottimi manicaretti in tempi ridotti. Questa pentola a pressione, semplice da usare e con un ottimo rapporto qualità prezzo, è in grado di preservare le sostanze nutritive, l'umidità e il sapore di tutte le pietanze. Inoltre, con la sua capacità di 6 litri, è perfetta anche per la preparazione di minestre, risotti, piatti di carne anche per più persone.

Pentola a pressione Barazzoni

(fonte: Photo Courtesy)

La pentola a pressione, come anticipato, è perfetta per cucinare tanti tipi di pietanze, mantenendone tutte le proprietà nutritive. La pentola a pressione Barazzoni, ad esempio, è caratterizzata da una valvola a due pressioni, la prima è indicata per preparare cibi più delicati, come verdure e riso, la seconda è consigliata per la cottura di carne, pesce e surgelati. La pentola a pressione della Barazzoni permette, inoltre, di risparmiare fino al 30 per cento di tempo ed energia, ottenendo vere e proprie leccornie.