Viene prodotto da latte ovino sfruttando caglio di agnello o capretto , oppure in alternativa vitello e fermenti lattici ; ha un sapore ricco, deciso, pertanto viene utilizzato sia come formaggio da tavola (pecorino sardo giovane) che grattato sui primi piatti (pecorino sardo maturo).

Proprietà Nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali del pecorino sardo

Il pecorino sardo è un prodotto che rientra nel II gruppo fondamentale degli alimenti. Ha un apporto calorico elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dalle proteine e da piccolissime concentrazioni di carboidrati (soprattutto quello giovane).

Gli acidi grassi sono prevalentemente saturi, i peptidi ad alto valore biologico (contengono tutti gli amminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni) e i glucidi semplici (lattosio).

Il pecorino sardo è anche ricco di colesterolo e istamina, mentre non contiene fibre e glutine. In merito alle vitamine, spiccano le concentrazioni delle idrosolubili del gruppo B, in particolare della riboflavina (B2); discreto il livello di vitamina A. Per quel che concerne i minerali, invece, sono mirabili i livelli di calcio, fosforo, potassio e sodio.

Il pecorino sardo non si presta all'alimentazione consuetudinaria del soggetto obeso o affetto da malattie metaboliche; in particolare, dovrebbero evitarlo in grosse porzioni e alta frequenza di consumo le persone colpite da ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile (per l'eccesso di sale) e gli ipercolesterolemici (per la presenza significativa di grassi saturi e colesterolo). Quello stagionato “dovrebbe” essere ben sopportato dagli intolleranti al lattosio; tuttavia, soprattutto in riferimento a quello giovane, le possibili reazioni negative devono essere valutate in maniera soggettiva.

Il pecorino sardo si presta alla dieta del celiaco, ma non a quella dell'intollerante all'istamina. Viene invece escluso dalle filosofie nutrizionali vegetariana e vegana.

L'abbondanza di calcio e fosforo del pecorino sardo partecipa alla mineralizzazione dello scheletro, rendendolo un valido alleato per l'alimentazione in accrescimento e in terza età (soprattutto delle donne in menopausa).

La porzione media di pecorino sardo, come pietanza (secondo piatto), è di circa 80 g.