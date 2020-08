Pecorino Romano: Proprietà Nutrizionali e Cucina

Ha un apporto calorico abbastanza alto e, facendo parte del II gruppo fondamentale degli alimenti , è un'ottima fonte di proteine ad alto valore biologico , sali minerali e vitamine specifici del latte e derivati . E' noto per il gusto tipicamente salato (il sale ne garantisce la lunga conservazione) e il sapore intenso; per queste sue caratteristiche, viene usato soprattutto grattugiato sulla pasta (prevalentemente al sud Italia).

Non viene ammesso dalla filosofia vegana e nemmeno da quella vegetariana , in quanto richiede caglio di origine animale (agnello). La porzione media di pecorino romano è di 80 g (circa 330 kcal ).

Ricette

Utilizzi gastronomici del pecorino romano

Il pecorino romano è utilizzato soprattutto grattugiato, come condimento per i primi piatti, in maniera simile ai formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Grazie al suo aroma caratteristico, sapore intenso e gusto salato, il pecorino romano è utilizzato soprattutto nelle ricette più ricche, come i bucatini all'amatriciana, gli spaghetti alla carbonara, la pasta alla gricia, la trippa alla romana, spaghetti cacio e pepe, penne all'arrabbiata ecc.

Opportunamente stagionato, il pecorino romano è ideale anche come formaggio da tavola e (in veste antipasto o pietanza) si sposa benissimo con fave fresche, cicoria, uova, frattaglie, erbe aromatiche, cime di rapa e broccoli, patate ecc. L'intensità organolettica e gustativa dipende soprattutto dal periodo di maturazione, che varia da cinque mesi per un formaggio da tavola a otto o più per quello da grattugiare.

Abbinamento enologico

Per accompagnare un pezzo di pecorino romano a media stagionatura sono adeguati i vini rossi corposi come: Barolo, Barossa Valley Shiraz AUS, Brunello di Montalcino, Colli Orientali del Friuli Schioppettino, Napa Valley Zinfandel USA, Pauillac F Taurasi e Vino Nobile di Montepulciano.