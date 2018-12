Patate viola nella dieta

Le patate viola si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari.

Cotte in maniera semplice, senza l'aggiunta di condimenti vari o altri ingredienti, hanno un'ottima digeribilità. Vengono spesso suggerite durante la convalescenza da patologie infettive che interessano l'apparato digerente, e anche durante la fase alimentare solida del recupero post chirurgico del tratto gastro-intestinale.

Ciò nonostante, per il carico glicemico rilevante e l'apporto calorico significativo, sarebbero da usare con parsimonia in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia. Sarebbe tuttavia ragionevole valutare anche il contesto nel quale vengono utilizzate; alcune ricette infatti, sono caratterizzate da abbondanti quantità di grassi, come nel caso delle patate fritte. Di per sé non hanno implicazioni negative per l'ipercolesterolemia e per l'ipertensione arteriosa primaria.

Contenendo fibre, le patate viola partecipano a mantenere in salute l'intestino crasso; non sono tuttavia considerate una fonte eccellente di questo fattore nutrizionale, che proporzionalmente è maggiore negli ortaggi a foglia, nei frutti, nella porzione fibrosa delle granaglie e dei semi in genere. Va specificato che le patate, pur contenendo fibre, sono comunque adatte anche alla nutrizione contro la diarrea, detta dieta a basso residuo.

Le patate viola si prestano alla dieta del celiaco, dell'intollerante al lattosio e all'istamina; hanno una discreta pertinenza anche nel regime alimentare contro l'iperuricemia e la fenilchetonuria.

Sono una modesta fonte di vitamine del gruppo B, che svolgono essenzialmente il ruolo di coenzimi nei processi cellulari; la vitamina C (antiossidante, necessaria per il sistema immunitario, per la sintesi di collagene ecc), ben presente, viene tuttavia perduta durante la cottura. Partecipano al raggiungimento del fabbisogno di potassio, un alcalinizzante molto soggetto a perdite – urinarie e con il sudore – indispensabile alla conduzione del cuore, alla trasmissione neuromuscolare e anche utile alla terapia contro l'ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile. Lo zinco invece, è essenziale per la sintesi di numerose proteine, tra cui anche fattori antiossidanti.

Le patate viola si prestano alla dieta vegetariana, vegana – non crudista – e religiosa di qualunque genere. La porzione media è di circa 100-200 g (85-170 kcal).