Patate e patate dolci: differenze

Entrambe le varietà sono originarie di regioni dell'America centrale e meridionale, ma ora vengono coltivate e consumate in tutto il mondo. Le patate dolci hanno in genere la buccia marrone e la polpa arancione, ma sono disponibili anche nelle varietà viola, gialle e rosse. Le patate normali sono disponibili nei toni del marrone, giallo e rosso e hanno polpa bianca, gialla o viola.

Le patate dolci e normali sono entrambe ortaggi a radice tuberosa, ma differiscono per aspetto e gusto . Provengono da famiglie di piante differenti, offrono diversi nutrienti e influenzano il livello degli zuccheri nel sangue in modo diverso. Le patate dolci e normali sono entrambe considerate ortaggi a radice ma sono solo lontanamente appartenenti alla stessa famiglia: la patata dolce, conosciuta anche con il termine batata, proviene dalla famiglia Morning glory, Convolvulaceae , e le patate bianche sono nightshades o Solanaceae. La parte commestibile di queste piante sono i tuberi che crescono sulle radici.

Le patate dolci sono spesso considerate come più sane rispetto alle patate bianche, ma in realtà entrambi i tipi possono essere altamente nutrienti. Ecco un confronto nutritivo di 100 grammi di patata bianca e dolce, compresa di buccia.

Tuttavia, il modo in cui il consumo di patate influisce sulla glicemia dipende in gran parte dal tipo di patata, dalle dimensioni della porzione e dal metodo di cottura. Mentre alcune varietà di patate dolci possono avere un IG inferiore rispetto alle patate normali, altre no.

Diversi tipi di patate differiscono anche per il loro indice glicemico ( IG ), una misura di come un determinato alimento influisce sulla glicemia. Gli alimenti con un IG di 70 o superiore provocano un aumento più rapido della glicemia rispetto agli alimenti con un IG medio di 56-69 o un IG basso di 55 o inferiore.

Come cucinare le patate in modo sano

Sebbene le patate siano altamente nutrienti, sono spesso preparate in modi malsani come ad esempio: fritte, schiacciate con burro e panna o cotte al forno e condite con ingredienti ipercalorici.

Per preparare le patate dolci o normali in modo sano, sono consigliati metodi di cottura più salutari come la bollitura o la cottura al forno. Mantenere la pelle consente di avere un apporto maggiore di fibre. Servire con erbe o spezie fresche invece di formaggio, burro e sale. Anche l'abbinamento delle patate con cibi che hanno meno carboidrati, come proteine ​​magre e verdure non amidacee, può limitare il loro effetto sulla glicemia. L'abbinamento con i cereali è il più insidioso per quanto riguarda l'innalzamento degli zuccheri nel sangue. Uno dei cereali che meglio contribuisce la bilanciamento dell'indice glicemico è il grano saraceno. Evitare il riso.

La patata dolce è a metà tra la zucca e la patata, quindi, il suo uso in cucina è versatile. Si presta alla preparazione di numerose ricette, può essere mangiata anche cruda e in tal caso il suo sapore ricorda quello della carote. Può essere utilizzata anche per la preparazione di dolci. È necessario però qualche accorgimento: la batata è molto più tenera della patata tradizionale e la sua cottura avviene in tempi assai più brevi. La batata rossa può anche sostituire la zucca, nella preparazione di risotti e sughi, ripieni e torte, e la carota, condita a crudo nelle insalate miste o cucinata in zuppe e minestre.