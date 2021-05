Introduzione Spesso si associa il consumo delle patate all'aumento di peso. Tuttavia, la patata è un alimento in grado di fornire molti benefici per la salute e di svolgere un ruolo essenziale nella lotta alla malnutrizione in tutto il mondo. Il modo in cui vengono cucinate le patate può influire in maniera significativa sul loro valore nutritivo e sugli effetti sulla salute.

Patate al Forno: valori nutrizionali In termini di macronutrienti, le patate sono un alimento ad alto contenuto di carboidrati, apporto proteico relativamente basso (anche se di alta qualità) e praticamente senza grassi. I carboidrati delle patate sono principalmente due tipi di amidi: amilopectina, che il corpo può digerire facilmente, e amilosio, un amido non digeribile (noto come amido resistente). Questo amido resistente fornisce molti dei benefici per la salute delle patate. Le patate contengono anche una discreta quantità di fibre, principalmente nella buccia. Le patate hanno un contenuto proteico di alta qualità, grazie agli amminoacidi, i mattoni delle proteine. Le patate hanno livelli particolarmente elevati di aminoacidi essenziali lisina, metionina, treonina e triptofano. Per quanto riguarda il loro contenuto di vitamine e minerali, rappresentano una buona fonte di ferro e zinco, di cui il corpo necessita per il trasporto di ossigeno e sostenere la risposta immunitaria. I metodi di cottura possono influenzare notevolmente il contenuto di macronutrienti delle patate, in particolare il loro contenuto di grassi. Ad esempio, una porzione da 100 grammi di patate fritte contiene 14 grammi di grasso. In confronto, la stessa porzione di patate al forno o bollite ha solo 0,1 grammi di grasso. Inoltre, il modo in cui vengono preparate le patate può comportare la perdita di micronutrienti. Ad esempio, le patate contengono una quantità significativa di vitamina C. Tuttavia, le patate al forno o al microonde ne hanno circa il doppio delle patate bollite o fritte. Valori nutrizionali per 175 gr (una patata al forno di medie dimensioni) Calorie: 161

161 Carboidrati: 37 grammi

37 grammi Fibra: 3,8 grammi

3,8 grammi Proteine: 4,3 grammi

4,3 grammi Grassi: 0,2 grammi

0,2 grammi Vitamina B6: 25% del valore giornaliero (DV)

25% del valore giornaliero (DV) Potassio: 26% del DV

26% del DV Vitamina C: 27% di DV

27% di DV Folato: 12% del DV

12% del DV Magnesio: 12% del DV