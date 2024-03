Pastinaca: cos'è, proprietà e benefici

Introduzione

La pastinaca è una radice commestibile nota per il suo sapore dolce e ricco, ma anche per l'apporto benefico per la salute. Conosciuta scientificamente come Pastinaca sativa, è un ortaggio di colore crema, con una forma lunga e affusolata simile ad una grande carota, con la quale condivide anche un profilo nutrizionale molto simile.

La pastinaca è stata utilizzata per anni in cucina e in medicina, guadagnandosi anche il nome zardak nella medicina persiana.E' ricca di nutrienti e contiene molti antiossidanti che supportano la funzione immunitaria, la salute dell'apparato digerente e la dieta.

