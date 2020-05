Caratteristiche Nutrizionali

Nella tabella sottostante è disponibile il dettaglio riferito alle caratteristiche nutrizionali di alcuni tipi di pastella.

La pastella per fiori di zucca è un alimento dall'apporto energetico medio; tuttavia, assieme all'olio assorbito in frittura, fornisce la maggior parte delle calorie della ricetta.

L'energia della pastella è costituita quasi interamente dai carboidrati complessi, seguiti dalle proteine (prevalentemente a medio valore biologico, eccezion fatta per le pastelle con uovo, latte e formaggio) e dagli acidi grassi.

E' visibile una discreta quantità di fibre.

Il colesterolo è presente solo nelle pastelle con uovo, latte e/o formaggio.

Il profilo salino e vitaminico non entusiasma ed è più ricco nelle pastelle con uovo, latte e formaggio.

Le pastelle con farina di frumento non si prestano alla dieta del celiaco, mentre quelle con latte e formaggio sono da evitare nell'intolleranza al lattosio.

I fiori di zucca fritti con le pastelle che abbiamo menzionato si prestano all'alimentazione vegetariana. Quelle con uova, latte e formaggio non vengono accettate dalla filosofia vegana.

Composizione Chimica Valori nutrizionali per 100g di Pastella Pastella Base Pastella alla Birra Pastella al Lievito Pastella all'Uovo Pastella al Formaggio Acqua 74,2g 68,6g 77,0g 57,8g 59,5g Proteine 3,3g 3,6g 2,4g 8,3g 8,7g Lipidi totali 0,2g 0,2g 0,2g 3,6g 4,8g Saturi 0,05g 0,05g 0,04g 1,06g 2,96g Monoinsaturi 0,02g 0,02g 0,03g 1,38g 1,47g Polinsaturi 0,13g 0,13g 0,21g 0,57g 0,27g Colesterolo 0,0mg 0,0mg 0,0mg 151,2mg 16,9mg Carboidrati disp. 23,4g 25,9g 19,6g 31,5g 26,7g Amido 22,9g 20,9g 19,1g 30,5g 22,9g Zuccheri solubili 0,5g 0,5g 0,5g 1,0g 3,8g Fibra totale 0,8g 0,8g 1,0g 1,0g 0,8g Energia 102,9kcal 133,0kcal 88,5kcal 184,0kcal 177,6kcal Sodio 1,6mg 3,7mg 2,3mg 43,5mg 75,5mg Potassio 37,8mg 56,7mg 62,0mg 92,4mg 137,8mg Ferro 0,21mg 0,22mg 0,42mg 1,0mg 0,4mg Calcio 14,9mg 7,9mg 14,7mg 26,0mg 205,5mg Fosforo 22,8mg 32,6mg 38,7mg 93,4mg 148,8mg Zinco 0,18mg 0,19mg 0,28mg 0,66mg 1,04mg Tiamina 0,03mg 0,03mg 0,06mg 0,07mg 0,06mg Riboflavina 0,01mg 0,03mg 0,09mg 0,11mg 0,13mg Niacina 0,30mg 0,66mg 0,81mg 0,43mg 0,37mg Piridossina 0,05mg 0,08mg 0,07mg 0,1mg 0,09mg Vitamina A ret. eq. 0,0μg 0,0μg 0,1μg 67,5μg 48,6μg Vitamina C 0,0mg 0,0mg 0,1mg 0,0mg 0,6mg Vitamina E 0,05mg 0,05mg 0,14mg 0,40mg 0,19mg Vitamina D 0,0IU 0,0IU 0,0IU 12,0IU 0,0IU

Composizione Chimica Valori nutrizionali per 100g di Pastella Pastella da Tempura Pastella di Grano Saraceno Pastella diMais Pastella diRiso Pastella di Fecola Acqua 67,5g 73,9g 83,6g 73,6g 74,8g Proteine 4,6g 2,4g 0,3g 2,2g 0,4g Lipidi totali 1,6g 0,5g 0,1g 0,2g 0,0g Saturi 0,53g 0,10g 0,02g 0,04g 0,0g Monoinsaturi 0,61g 0,14g 0,04g 0,05g 0,0g Polinsaturi 0,36g 0,14g 0,06g 0,04g 0,0g Colesterolo 61,7mg 0,0mg 0,0mg 0,0mg 0,0mg Carboidrati disp. 27,5g 25,5g 15,8g 26,3g 27,5g Amido 26,9g 25,4g 15,5g 25,7g 0,0g Zuccheri solubili 0,6g 0,1g 0,3g 0,6g 0,0g Fibra totale 0,9g 0,6g 0,5g 0,2g 0,0g Energia 135,9kcal 109,2kcal 68,0kcal 108,9kcal 104,7kcal Sodio 4,1mg 1,0mg 33,6mg 1,9mg 10,0mg Potassio 49,6mg 66,0mg 1,8mg 31,2mg 474,0mg Ferro 0,4mg 0,6mg 0,2mg 0,1mg 0,1mg Calcio 20,8mg 13,4mg 11,6mg 11,9mg 12,8mg Fosforo 46,1mg 45,0mg 7,2mg 27,0mg 8,1mg Zinco 0,33mg 0,78mg 0,17mg 0,24mg 0,39mg Tiamina 0,04mg 0,08mg 0,0mg 0,02mg 0,60mg Riboflavina 0,04mg 0,02mg 0,0mg 0,01mg 0,60mg Niacina 0,35mg 0,84mg 0,0mg 0,42mg 0,60mg Piridossina 0,07mg 0,12mg 0,0mg 0,13mg 0,0mg Vitamina A ret. eq. 19,1μg 0,0μg 0,0μg 0,0μg 0,0μg Vitamina C 0,0mg 0,0mg 0,0mg 0,0mg 0,0mg Vitamina E 0,19mg 0,60mg 0,01mg 0,04mg 0,08mg Vitamina D 5,4IU 0,0IU 0,0IU 0,0IU 0,0IU