In teoria, oltre a garantire un miglior impatto metabolico, la pasta per diabetici dovrebbe consentire l'ottimizzazione della terapia dimagrante , a patto che venga inserita in un contesto nutrizionale equilibrato/ipocalorico associato ad esercizio fisico costante e regolare; alla luce di queste proprietà benefiche, la pasta per diabetici ha ottenuto un Decreto del Ministero della Salute per l' Alimentazione dei Diabetici (n.600.12/8114 del 10/12/2001).

La pasta per diabetici è una pasta speciale e nello specifico un alimento dietetico . La pasta per diabetici nasce con l'obbiettivo di compensare le due caratteristiche negative che rendono la pasta alimentare (così come il pane , la polenta e tutti i cereali raffinati) un prodotto sconsigliabilen in caso di Diabete Mellito :

Come funziona la Pasta per Diabetici?

La pasta per diabetici, rispetto alla pasta tradizionale e se ben utilizzata, ha effetti di moderazione glicemica e calo ponderale.

Com'è possibile?

In realtà è molto semplice; essendo una pasta speciale, la pasta per diabetici può avvalersi dell'aggiunta di uno o più ingredienti che, se sono in grado di contrastare una determinata patologia, attribuiscono all'alimento proprietà dietetiche (vedi alimenti dietetici). Per farla breve, l'ingrediente magico è uno e uno soltanto... la fibra.

Il lettore potrebbe anche ribadire... pure la pasta integrale contiene più fibra di quella normale, ciò significa che possiede gli stessi effetti terapeutici?... purtroppo no!

La fibra alimentare addizionata nella pasta per diabetici è l'inulina, un composto solubile (e non insolubile come la crusca di frumento) che, oltre a essere quantitativamente superiore del 50% rispetto a quella integrale e del 600% rispetto a quella bianca, modula il transito intestinale in maniera decisamente efficace.

La pasta per diabetici non è altro che: pasta alimentare addizionata in inulina, una fibra alimentare tipicamente presente negli ortaggi e nella frutta.

Ed ecco la videoricetta per preparare la pasta per diabetici in casa, con inulina, farina integrale e lecitina di soia.