Generalità Cos'è la pasta di riso? La pasta di riso è un prodotto alimentare a base di farina di riso. Esistono principalmente due tipi di pasta di riso: Noodle di riso o rice noodles

Sostituto della pasta italiana a base di frumento. Molto diverse per forma, dimensione, gusto e applicazioni culinarie, queste due tipologie di pasta di riso sono invece abbastanza simili sotto il profilo nutrizionale. Inoltre, vengono entrambe utilizzate con successo nella terapia nutrizionale contro la celiachia e l'allergia alle proteine del grano.

Rice Noodles Noodle di riso o rice noodles I noodle di riso sono alimenti tipici dell'est e del sud-est asiatici; vengono prodotti in vari spessori e commercializzati freschi, congelati o essiccati. I rice noodles hanno la forma di sottilissimi spaghetti; gli ingredienti principali sono la farina di riso bianco e l'acqua, ma in alcuni casi possono contenere anche tapioca o amido di mais, che migliorano la gelatinizzazione dell'amido e rendono la pasta più trasparente ed elastica in cottura. Esistono anche delle varianti scure, prodotte con farina di riso integrale.

Pasta Sostitutiva Pasta di riso: non solo spaghetti La pasta di riso intesa come sostituto dell'alimento tradizionale italiano è considerata un alimento dietetico. E' nata per rimpiazzare la farina di frumento, inadatta all'alimentazione dei celiaci (intolleranti al glutine) e alla nutrizione degli allergici alle proteine del grano. Questa necessità sorge dal fatto che, in Italia, la pasta è un alimento estremamente radicato nella cultura gastronomica tradizionale e molte persone (anche se per necessità) faticano ad escluderla totalmente dalle proprie abitudini dietetiche.

In commercio sono disponibili numerosi formati di pasta sostitutiva a base di riso: penne, fusilli, sedanini, spaghetti ecc. Dal punto di vista nutrizionale, non è molto diversa da quella di frumento; anche in questo caso vengono proposte alcune versioni alternative, come quella integrale o in miscela alla farina di mais, quinoa ecc.