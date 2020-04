Dal punto di vista nutrizionale, la pasta di Gragnano è classificata nel III gruppo fondamentale degli alimenti , in quanto fonte significativa di carboidrati complessi (funzione energetica) e fibre . Anche se in quantità non elevate, contiene diverse vitamine e sali minerali .

Col termine pasta Gragnano si fa riferimento a diversi tipi di pasta alimentare. Tra questi alcuni sono classici, come gli spaghetti , i fusilli, i maccheroni, i paccheri ecc; altri sono meno conosciuti, come il calamarata, la caccavella, il sole di Capri e le stelle.

La pasta di Gragnano è ideale per accompagnare sughi leggermente acquosi, come ad esempio la salsa di pomodoro o altri che la contengono ( amatriciana , norma, arrabbiata ecc).

Prodotta in maniera tradizionale, la pasta di Gragnano è famosa in tutto il mondo per le sue caratteristiche organolettiche e gustative. In particolare, si distingue per le connotazioni di porosità e rugosità, ottenute con la trafilatura al bronzo e il lungo processo di essiccazione (che inizia all'esterno, tipicamente su scaffalature di legno).

Contenendo glutine, è da escludere totalmente dalla dieta per il celiaco . Rispetta i criteri vegetariani , vegani e non ha controindicazioni per i regimi alimentari religiosi. La porzione media di pasta di Gragnano è di 80 g a secco (circa 280 kcal ).

Dal punto di vista vitaminico, si notano quantità rilevanti di alcune idrosolubili del gruppo B , come tiamina e niacina ( B1 e PP ). Per quel che concerne i sali minerali, sono apprezzabili i livelli di potassio , fosforo , ferro e magnesio .

Utilizzo

La pasta di Gragnano viene utilizzata in cucina allo stesso modo di qualunque altra pasta secca di semola.

Cottura ottimale

Richiede una cottura in acqua bollente, per un tempo variabile a seconda del formato (di solito, circa 8-13'). Per cucinarla in maniera ottimale è necessario che la temperatura sia di circa 100°C e non cali drasticamente nel momento in cui viene immersa. Pertanto, risulta fondamentale che la fonte di calore sia sufficientemente intensa e che il rapporto tra il peso della pasta e il volume dell'acqua sia di 1/10.

Nel momento più critico, quando si butta l'alimento, si può coprire immediatamente il tegame con un coperchio per favorire il mantenimento o la ripresa del bollore, ricordandosi di mescolarla quasi immediatamente per evitare che si attacchi (nel caso degli spaghetti, facendo attenzione a non romperli).

Esistono almeno 3 livelli di cottura della pasta: molto al dente, al dente e cotta. Questi non vanno stimati solo controllando il tempo di permanenza nell'acqua bollente, ma devono tenere conto di eventuali passaggi supplementari come il “salto in padella” (per legare il sugo e farlo aderire alla pasta).

Esiste anche una tecnica di cottura alternativa, utilizzata sia per la pasta lunga per quella corta, chiamata volgarmente “risottatura”. Consiste nel cucinare, totalmente o prevalentemente, la pasta direttamente nel sugo di cottura (vedi ad es. la nostra ricetta della pasta al pomodoro risottata). Il formato che si presta di più è lo spaghetto sottile.

Ricordiamo che il livello di salatura delle ricette a base di pasta dipende da 4 fattori: quantità di sale (grosso) aggiunto nell'acqua bollente (stimato sul rapporto peso sale/volume pasta, circa 1/10), sapidità degli ingredienti nel sugo, quantità di sale aggiunto nello stesso e sapidità di eventuale formaggio da aggiungere alla fine.

Ricette

La pasta di Gragnano è ideale per confezionare primi piatti: saltati, in brodo e gratinati. Non esiste una ricetta più indicativa delle altre, anche se, nel rispetto delle origini napoletane, è doveroso menzionare: la pasta al pomodoro e basilico, la frittata di pasta e gli spaghetti al ragù napoletano.