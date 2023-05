Pasta Alimentare: Definizione e Tipi di Pasta

Come fare la Pasta Fresca fatta in Casa

Una buona pasta fresca fatta in casa è la preparazione base per moltissimi primi piatti, come la pasta fresca con le briciole, il pasticcio leggero con radicchio o quello con asparagi, gamberi e ricotta. In questa Video Ricetta la nostra Personal Cooker Alice spiega nel dettaglio come preparare tre diversi tipi di pasta fresca all'uovo: quella classica, quella verde con gli spinaci e quella al nero di seppia.

La pasta alimentare prodotta in altri Paesi (diversamente regolamentati) e commercializzata in Italia, che contiene sfarinati di grano tenero, DEVE riportare una denominazione particolare:

Pasta alimentare di farina di grano tenero: presenza esclusiva della farina di grano tenero

Pasta alimentare di semola di grano duro e di farina di grano tenero: miscelazione dei due ingredienti con prevalenza della semola di grano duro

Pasta alimentare di farina di grano tenero e di semola di grano duro: miscelazione dei due ingredienti con prevalenza della farina di grano tenero.

Classificazione della pasta alimentare sulla base della forma

Sono paste alimentari preparate industrialmente, artigianalmente o tradizionalmente in famiglia, e vengono distinte in base alla forma per categorie:

Pasta alimentare lunga:

A sezione tonda, come vermicelli o spaghetti

A sezione forata, come bucatini e ziti

A sezione rettangolare o a lente, come trenette e linguine

A spessore largo, come lasagne e reginette

Pasta alimentare in nidi o matasse:

A spessore largo, come pappardelle

A spessore ridotto, come capellini, tagliolini e fettuccine

Pasta alimentare corta:

Lunghe, come rigatoni, sedanini, fusilli, penne e garganelli

Medie, come pipe, conchiglie, ditali e orecchiette

Pasta alimentare minuta o pastina: specifiche per minestre, come quadrucci, stelline e ditalini

Pasta alimentare ripiena: come tortellini, ravioli, agnolotti e cannelloni

Pasta alimentare fantasia: di forme assai varie e insolite.

Classificazione della pasta alimentare sulla base della "superficie"

Sono paste alimentari che si distinguono in due gruppi:

Pasta alimentare liscia: leggera, poiché raccoglie meno condimento

Pasta alimentare rigata: capace di trattenere i sughi

Classificazione della pasta alimentare sulla base della ruvidezza

La ruvidezza della pasta alimentare cambia in base alla capacità di legare il sugo e in funzione della tecnica o degli strumenti di produzione; le più ruvide sono:

Pasta alimentare fatta a mano: con tavola (spianatoia) e mattarello

Pasta alimentare trafilata al bronzo.

