Passion Fruit: Proprietà e Benefici

Introduzione Il passion fruit è il frutto che cresce dalla Passiflora edulis, una pianta della famiglia delle Passifloracee[, originaria del Sudamerica. In italiano è noto come frutto della passione o maracuja. E' un frutto acidulo, dolce, profumato. Ha forma globosa e dimensioni simili ad un mandarino. La polpa è morbidissima e ricca di piccoli semi. In cucina, viene utilizzato soprattutto per la produzione di succhi, gelati, confetture, o consumato fresco. In cosmetica, invece, l'olio ricavato dal frutto della passione è un prezioso antiage, alleato del rigeneramento cellulare. Esistono due varietà principali di passion fruit, che differiscono per dimensioni e per il colore della buccia, rispettivamente rossa o gialla. Un frutto ricco di vitamina C (acido ascorbico) e di pro-vitamina A (carotenoidi, retinolo equivalenti / RAE). Una vera e propria miniera di sostanze benefiche: fibre, potassio e ferro.

Passion Fruit: fa dimagrire? La risposta, di primo acchito, sarebbe affermativa: le fibre presenti in quantità generose nel frutto della passione, fanno si che esso abbia proprietà sazianti e che favorisca la metabolizzazione dei grassi. La "polpa" del frutto della passione è indicata anche nella dieta contro il sovrappeso e le patologie metaboliche. Le fibre solubili, infatti, agiscono in senso benefico sul metabolismo modulando l'assorbimento – diminuzione dell'indice glicemico, riducendo così anche il colesterolo. Tuttavia, considerato l'apporto energetico importante, meglio non esagerare con porzioni troppo abbondanti: in caso di soggetti obesi, o con diabete mellito tipo 2 e nell'ipertrigliceridemia, è raccomandato un consumo limitato.

Come si usa in Cucina Oggi il frutto della passione è reperibile facilmente nei negozi di alimentari, ma anche nella grande distribuzione dove sono presenti i frutti tropicali. Il suo sapore così esotico, lo rendono interessante in cucina: la polpa e il succo vengono utilizzati per la preparazione di marmellate, gelatine, salse e dessert, liquori, ma anche in piatti salati.