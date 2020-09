Papaya Fermentata: Proprietà e Come Usarla

In questo articolo parleremo della papaya fermentata , un'ormai noto integratore alimentare concepito per contrastare l'azione dell' invecchiamento (funzione anti-aging ).

Ciò si tradurrebbe in effetti sia estetici che salutistici, come un impatto benefico sulle rughe della pelle , sulla cellulite , sulla tutela dell' endotelio vascolare, sulla prevenzione della cancerogenesi ecc.

Non dimentichiamo che alcuni fattori nutrizionali " soffrono " particolarmente certi processi chimico-fisici – solitamente a basso costo di produzione – e pertanto la loro presenza nel prodotto finito (quello incapsulato o in bustina), oppure la relativa conservazione , sono davvero limitati .

Ora, siamo consapevoli che non esista un'equazione lineare per ciò che riguarda dose ed efficacia del prodotto; tuttavia, se l' obbiettivo dell'integrazione è aumentare la concentrazione di un determinato fattore nutrizionale nell'organismo, per logica si dovrebbe scegliere l'integratore più denso dello stesso.

Efficacia

La papaya fermentata funziona?

Alla domanda: la papaya fermentata funziona? La risposta è… dipende dall'effetto che ci si aspetta di ottenere.

Questo perché la papaya fermentata viene spesso proposta come un rimedio garantito. Tuttavia, se da un lato esistono delle evidenze sulle sue potenzialità, in assenza di studi scientifici indipendenti specifici sull'uomo e comprovati, non siamo in grado di definire con certezza che, nel cronico, questo prodotto faccia o meno la differenza su certi parametri di cui parleremo sotto.

C'è da dire che la ricerca scientifica ha investito poco tempo e risorse nello studio della papaya fermentata. Infatti, certi approfondimenti svolti sul suo potenziale hanno dato esiti alquanto discutibili; altri invece, sono stati incoraggianti.

Apprezzabile – non per nulla, citato dalle aziende distributrici di papaya fermentata – un particolare studio che ha osservato l'impatto precoce e tardivo del prodotto sull'organismo dei topi, misurando l'equilibrio redox (espresso dai livelli di antiossidanti e Specie Reattive dell'Ossigeno) e l'effetto anti-aging (espresso dai livelli dell'enzima Telomerasi e dalla lunghezza dei telomeri). Gli esiti, sicuramente rilevanti – ma ripetiamo, sui topi – sembrano suggerire una migliore risposta sull'equilibrio redox e sull'effetto anti-aging (in particolare dei trattamenti in età precoce).

D'altro canto, anche se è noto che lo stress ossidativo sia un vero e proprio "booster" favorente il normale declino cellulare legato all'età (aging), non è certamente l'unico elemento da considerare e inoltre risponde in maniera imprevedibile alla somministrazione dei molti antiossidanti esogeni.

Lo stesso vale per la pratica clinica. Equilibrio redox e processo di invecchiamento cellulare sono al centro di numerose patologie, anche di declino funzionale per certi organi. A tal riguardo, la somministrazione di papaya fermentata, laddove non abbia controindicazioni, avrebbe senso per migliorare questi parametri. Se d'altro canto cerchiamo una prova che ciò possa manifestarsi "terapeutico", i dati a disposizione non sono sufficienti.

Lo studio più indicativo svolto in Italia – peraltro già menzionata da altre fonti on-line – è stato compiuto dal "Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale", in collaborazione col "Centro di Eccellenza Materiali Innovativi e Nanostrutturati" dell'Università di Perugia; il lavoro si è basato sulla comparazione del potere riducente ed antiossidante della papaya fermentata (misurabile su diversi tessuti disidratati) rispetto ad altri 3 prodotti: germogli di grano, Morinda citrifolia e tè bianco. Per la papaya fermentata l'esito è stato negativo ed al confronto con gli altri 3 si è dimostrata la meno efficace.

D'altro canto, è doveroso specificare che altri studi hanno dimostrato una certa sensibilità dei pazienti diabetici all'integrazione alimentare di papaya fermentata, la quale (grazie al contenuto di molecole antiossidanti) sembra limitarne le compromissioni cutanee e lo stato di infiammazione generale, oltre a favorire la riduzione della glicemia. Lo stesso vale per i malati di β-talassemia che a livello dei globuli rossi sembrano giovare del suddetto potenziale antiossidante.

Rimane comunque da specificare che le sperimentali sopra citate si riferiscono esclusivamente a studi su soggetti malati che spesso si caratterizzano per stili di vita e condotte alimentari assolutamente inappropriati (Diabete Mellito tipo 2).

Parallelamente, altri disturbi come la β-talassemia incidono sull'organismo aumentando il fabbisogno di antiossidanti, in tal caso, l'integrazione con papaya fermentata (e probabilmente anche quella di altri prodotti antiossidanti simili) può favorirne la riduzione dei sintomi e delle complicanze.

Tuttavia, ad oggi non ci sono studi che dimostrino l'efficacia antiossidante ed anti-aging riferita all'integrazione di papaya fermentata su un campione di ricerca sano ed eunutrito; ne deriva che la papaya fermentata non rappresenta un elemento essenziale per la pratica clinica e la lotta al declino cellulare.

Quindi: sì, la papaya fermentata è un prodotto ricco di antiossidanti; no, non abbiamo la garanzia che assumendola si possa effettivamente incidere sulle complicazioni dell'invecchiamento cellulare.