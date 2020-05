Panissa: Nutrizione e Cucina

Panissa è il nome utilizzato per indicare ricette anche molto differenti tra loro; in particolare, è necessario distinguere soprattutto due tipologie di preparazioni culinarie:

Commento Nutrizionale

Panissa Piemontese e Lombarda

Quella della panissa piemontese e lombarda è una ricetta abbastanza energetica.

Sostituendo l'olio o il burro con il lardo o i salumi, si ottiene una percentuale di lipidi simile a quella di un risotto comune; inoltre, la presenza dei fagioli contribuisce a ridurre ulteriormente la densità dei nutrienti calorici, aumentando la quantità di fibre.

L'energia della panissa piemontese e lombarda è fornita soprattutto dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono principalmente complessi (amido), gli acidi grassi monoinsaturi (se il maiale è leggero e di allevamento) o saturi (se il maiale è pesante e “casalingo”). I peptidi sono ad alto valore biologico, in quanto provengono sia dalla carne che dall'associazione fagioli/riso.

Il colesterolo è più che rilevante.

Per quel che concerne le vitamine, prevalgono la tiamina (B1) e la niacina (PP), seppur visibili in quantità medie. Analizzando i minerali, si osservano discrete concentrazioni di potassio, ferro poco biodisponibile e calcio (soprattutto nella ricetta con grana).

La panissa piemontese e lombarda può essere utilizzata in quasi tutti i regimi alimentari, esclusi quelli per la nutrizione clinica dei grandi obesi e dei soggetti affetti da patologie metaboliche gravi.

Non è tollerata dalla filosofia vegana e vegetariana.

Si presta alla dieta del celiaco e dell'intollerante al lattosio (se non contiene formaggio).

Panissa Ligure

La panissa ligure è un alimento abbastanza salutare, con un apporto calorico moderato fornito principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi (se viene condita o fritta prima del consumo) e infine dalle proteine.

I glucidi sono tendenzialmente complessi (amido), gli acidi grassi monoinsaturi (dell'olio) e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono abbondanti e il colesterolo assente.

In merito alle vitamine, si osservano buone quantità di tiamina (B1), niacina (PP) e retinolo equivalenti (A). Per quel che concerne i minerali, figurano discrete concentrazioni di potassio, ferro poco biodisponibile, calcio e fosforo.

La panissa ligure si presta a qualunque regime alimentare ma è consigliabile ridurre le porzioni in caso di iperglicemia, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

E' tollerata dalla filosofia vegetariana e vegana.

Si presta alla dieta del celiaco e dell'intollerante al lattosio.