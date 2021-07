Cos’è Il panettone è un dolce lievitato tipico italiano, in particolar modo della zona compresa tra Lombardia e Piemonte; quello più famoso è di Milano. Shutterstock Soprattutto nelle regioni limitrofe a quelle d'origine, da secoli si producono pani "drogati" (speziati) molto simili al panettone milanese; ad esempio: natale bolognese (Bologna), pan speziale (Bologna) e pandose o pan di natale (Genova). L'etimologia del termine panettone è controversa. Esistono ben 4 possibili soluzioni in merito alle quali entreremo più nel dettaglio alla fine di questo articolo. L'aspetto del panettone è molto simile a quello di un pane molto lievitato. È tuttavia più alto, con crosta sottile e poco consistente, e dotato di mollica gialla arricchita con altri ingredienti tipo uvetta, canditi o cedrini e cioccolato. All'esterno può essere glassato. Il gusto è dolce, mentre il sapore e l'aroma richiamano fortemente le uova, il burro ed il lievito naturale. Le proprietà nutrizionali del panettone non sposano in alcun modo la necessità dell'uomo contemporaneo occidentale – vista la continua tendenza al sovrappeso e alle patologie metaboliche legate all'iper-mal nutrizione (ad esempio diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia, ipertensione, iperuricemia ecc). Il panettone è un alimento ipercalorico, ricco di carboidrati – tra i quali molti di tipo solubile – e di grassi – buona parte dei quali di tipo saturo. Non manca il colesterolo. Ciò lo rende inadatto alla dieta ordinaria, non solo dell'obeso o del malato di patologie del ricambio, ma anche del soggetto sano. Nei prossimi paragrafi entreremo più nel dettaglio per quel che riguarda le sue proprietà nutrizionali – positive e negative – e il ruolo nella dieta – della persona sana e dei soggetti con condizioni particolari o malattie inerenti. Il consumo del panettone è prettamente invernale, soprattutto in corrispondenza delle festività natalizie. La porzione media dovrebbe essere più contenuta possibile, meglio se inserita lontano dai pasti principali, e la frequenza sporadica.

Dieta Panettone nella dieta Per l'alto contenuto energetico e lipidico, nonché per il carico glicemico eccessivo, il panettone è sconsigliato nella dieta del soggetto in sovrappeso – soprattutto in caso di obesità – del malato di iperglicemia – soprattutto in caso di diabete mellito tipo 2 – ed ipertrigliceridemia. A causa del notevole livello di colesterolo e grassi saturi, è anche inadeguato alla dieta per l'ipercolesterolemia; in linea generale, sarebbe da evitare quando il rischio cardiovascolare risulta oltre la norma. Il panettone non si presta all'alimentazione del celiaco e degli intolleranti al lattosio più sensibili. È invece privo di controindicazioni per l'iperuricemia. Contenendo uova, alimenti potenzialmente istaminoliberatori, il panettone andrebbe consumato con moderazione nell'intolleranza all'istamina. Avendo un contenuto proteico intermedio, non è totalmente da evitare, ma nemmeno da assumere liberamente, in caso di fenilchetonuria. Il panettone non può essere considerato una fonte utile di fibre, vitamine e sali minerali. Questo perché, anche contenendo alcuni livelli nutrizionali interessanti, ha delle limitazioni di consumo tali per cui la porzione e la frequenza non risulterebbero rilevanti sul bilancio nutrizionale complessivo. L'apporto energetico del panettone è molto alto e per questo si consiglia un consumo sporadico dell'alimento, meglio se unicamente riferito al periodo natalizio. Non si può stabilire una porzione raccomandabile di panettone in quanto, nel ruolo di dolce natalizio, la tradizione vorrebbe che venisse consumato al termine dei due pasti principali; dal punto di vista esclusivamente nutrizionale, non esiste una porzione praticabile e/o consigliabile, in quanto andrebbe totalmente evitato dopo pasti molto abbondanti. L'unico consiglio utile e "ragionevole" sarebbe quello di non esagerare ed eventualmente di utilizzare le rimanenze di panettone a colazione o negli spuntini – quindi non a pranzo e/o a cena – dei giorni successivi alle festività, in modo da contestualizzare l'alimento "alla meno peggio" per ridurre l'attitudine ad ingrassate – tipica di questo periodo dell'anno. A colazione o nello spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio, il panettone può essere consumato in porzioni di 30 g (circa 100 kcal).

Descrizione Descrizione del panettone Come il pane, anche il panettone contiene farina di grano tenero tipo 00 e lievito naturale, e viene cotto in forno – con relativo innesco delle reazioni di Maillard. Per approfondire, leggi anche: Cuocere gli zuccheri

Cuocere le proteine

Cuocere i grassi. Essendo ricavato dalla cottura di un impasto lievitato con starter naturali, anche il panettone ha una forma piuttosto gonfia; la sezione è circolare e, sviluppandosi verso l'alto, assume l'aspetto di un cilindro che termina al vertice con una protuberanza più larga e bombata – frutto dell'ultima fase di lievitazione – simile alla cappella di un fungo. All'esterno, il panettone si presenta di color bruno, eventualmente variegato per la presenza di altri ingredienti – canditi, uva sultanina, glasse chiare o scure, cioccolato ecc. La mollica invece, è distintamente gialla – colore conferitogli dal tuorlo d'uovo. Il panettone ha un sapore ed un aroma caratteristici, tra i quali sono chiaramente distinguibili: uova, burro e lievito naturale; il gusto prevalente è dolce. La consistenza della mollica è elastica quasi quanto il pane fresco da tavola, dal quale si differenzia per la presenza di una crosta più sottile e molto meno friabile. La presenza di burro garantisce una certa morbidezza anche dopo vari giorni di conservazione.

Storia Cenni storici sul panettone Il panettone nacque verosimilmente in epoca medievale, dalla tradizione dei pani dolci e speziati destinati all'alimentazione signorile – anche se i primi cenni sul panettone sono reperibili soltanto nel "Supplimento ad ogni dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano" - Vogtberg - 1831, e "Appendice del vocabolario italiano della lingua parlata" - Giuseppe Rigutini - 1876. Lo Sapevi che… La tradizione di confezionare e regalare pani speciali – quindi anche dolci – per le solennità del calendario religioso era comunque diffusa in tutto il "vecchio continente". Nonostante sia una ricetta arcaica, ricordiamo che quella del panettone milanese è rimasta più o meno invariata nel corso della storia – farina, zucchero, uova, burro, uvetta, canditi di cedro e scorza d'arancia, aroma di vaniglia e lievito naturale o pasta acida – eccezion fatta per la meccanicizzazione e la rielaborazione di qualche step nel procedimento.