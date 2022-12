Panettone vs Pandoro: valori nutrizionali a confronto

A fare la differenza tra artigianale e industriale sono ovviamente gli ingredienti e i metodi di conservazione: in pasticceria si trovano prodotti che hanno una scadenza che non supera i 20 giorni; nella grande distribuzione, invece, possono arrivare anche a tre mesi le scadenze, questo è resto possibile dall'uso pressochè obbligato dei conservanti .

Panettone e Pandoro sono irrinunciabili durante le festività natalizie. Entrambi sono un'insidia per la linea, ma moderatamente e limitatamente al periodo, si possono gustare non rinunciando al loro ottimo sapore . Si tratta di due lievitati della tradizione piuttosto calorici e ricchi di grassi.

Panettone vs Pandoro: differenze principali

Pandoro ha più calorie del Panettone

Pandoro ha più grassi e colesterolo del Panettone

Panettone ha più carboidrati e fibre del Pandoro

Non sono adatti al regime alimentare ipocalorico, ai soggetti con ipercolesterolemia, malattie metaboliche, diabete

Panettoni e Pandori industriali contengono conservanti rispetto a quelli artigianali

Ingredienti e preparazione sono disciplinati da ricetta depositata

Le principali differenze tra Panettone e Pandoro, non stanno solo nella forma, cilindrico il primo, a stella conica il secondo, ma soprattutto negli ingredienti di preparazione di questi due lievitati simbolo delle festività Natalizie. Il Panettone è un marchio registrato dal 2005, e l'uso del marchio è consentito soltanto se nella preparazione vegnono rispettate determinate regole della lavorazione artigianale. Gli ingredienti sono: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria A, burro (il 16% o più), uvetta e scorze di agrumi canditi (20%), lievito naturale costituito da pasta acida, sale. Sono consentiti ingredienti come: latte e derivati, miele, malto, burro di cacao.

Il Pandoro è un marchio registrato con brevetto depositato da Domenico Melegatti nel 1894. Il disciplinare risale comunque nel 2005 come per il panettone. Gli ingredienti sono: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria A (non meno del 4% di tuorlo), burro in quantità non inferiore al 20%, lievito naturale costituito da pasta acida, aromi di vaniglia o vanillina, sale. Sono consentiti: latte e derivati, malto, burro di cacao.