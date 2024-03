Pane raffermo: è sicuro da mangiare? Come conservarlo al meglio

Consumare il pane raffermo (purché non presenti muffe o cattivi odori) è un metodo anti spreco e salutare: si forma l' amido resistente , che potrebbe migliorare la composizione del microbiota intestinale .

Pane raffermo e amido resistente

Nel pane raffermo, come studiato da diversi gruppi di ricerca, si forma una frazione di amido resistente, quindi che non viene modificata e assorbita durante la digestione. Il termine resistente sta ad indicare, appunto, la resistenza di questo amido agli enzimi digestivi.

L'amido resistente raggiunge l'intestino crasso e, come la fibra alimentare, può essere fermentata dai batteri probiotici in grado di produrre gli acidi grassi postbiotici, benefici per la salute dell'organismo.