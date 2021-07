Il Pane di Patate Fa Bene?

Introduzione

Il pane, l'alimento più comune per le popolazioni occidentali, esiste in molteplici varietà. A seconda delle farine con le qualo viene impastato, cambia il risultato finale in termini di nutrimento, proprietà benefiche, consistenza e adattabilità a determinati regimi alimentari. Per esempio, il pane di mais o di grano saraceno sono adatti anche a soggetti con intolleranze o sensibilità al glutine o celiachia, mentre il pane bianco, integrale o di farro non sono adatti. Nella preparazione del pane, casalinga, artigianale o industriale che sia, è possibile aggiungere svariati ingredienti all'impasto. Tra questi, oltre a cereali e semi che vanno ad arricchire le farine, ci sono anche le patate.

È possibile preparare il pane di patate usando non solo il tubero lessato, ma anche con il purè di patate o sostituendo parte della farina normale con fecola di patate o fiocchi di patate. Ad ogni modo, le patate aumentano il valore nutrizionale complessivo, rendendolo paragonabile al pane integrale per fibre e sostanze nutritive come zinco e ferro. Il pane di patate ha circa le stesse calorie e proteine del pane comune, ma fornisce molto più potassio rispetto al pane bianco o integrale.