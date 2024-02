Fa bene mangiare pane ad ogni pasto? Quanto e quale consumarne ogni giorno

Molto spesso tra i primi cibi ai quali si pensa di rinunciare quando ci si mette a dieta c'è il pane, e anche chi non si sottopone a un regime alimentare ipocalorico ma semplicemente punta ad un'alimentazione sana, il più delle volte lo guarda con sospetto. Tuttavia, identificare il pane come un nemico è sbagliato perché nonostante sia spesso considerato troppo calorico o responsabile di gonfiore e intolleranze, è uno dei pilastri della dieta mediterranea e, con le dovute modalità e quantità, non dovrebbe mai mancare a tavola. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Quanto mangiarne Il pane, dunque, non va assolutamente demonizzato, ma è necessario imparare come inserirlo nella propria routine alimentare in modo corretto. Come per ogni alimento esagerare è infatti controproducente e, in questo caso, può portare al più temuto degli effetti spesso associati al pane: l'aumento di peso. Tenendo conto di questa indicazione un po' di pane può essere presente in qualunque pasto. A colazione ad esempio se ne può mangiare una fetta, accompagnandolo a una fonte proteica come uno yogurt, a un frutto o a un po' di marmellata o crema spalmabile di frutta secca a guscio. Anche i piatti di pranzi e cene possono essere affiancati da una porzione di pane, cercando però di non sovrapporlo ad altri carboidrati, onde evitare il rischio di consumare pasti sbilanciati. Sì al pane insieme a un secondo, meglio di no se il menù del momento prevede riso o pasta.