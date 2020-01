In gastronomia, il termine pancetta racchiude più di un significato, anche se tutti si riferiscono ad una preparazione carnea derivante dalla pancia del maiale (suino). Il sostantivo "pancetta" può quindi riferirsi a:

Pancetta conservata:

Pancetta arrotolata, con o senza cotenna, insaccata o non insaccata, affumicata o non affumicata (è un salume)



Pancetta tesa, affumicata o non affumicata, a fette o a cubetti (carne salata, aromatizzata ed eventualmente affumicata - è anche un ingrediente di sughi per primi piatti, torte salate ecc)



Bacon (carne precotta e affumicata)

Pancetta fresca (intera, a fette - costituisce sia un ingrediente, sia una pietanza a se stante).

Pancetta conservata La pancetta conservata è un prodotto estremamente diffuso ricavato dalla carne della pancia del maiale fresco. E' di color bianco (grasso) con striature più o meno importanti di muscolo (rosso o bruno); il grasso della pancetta affumicata assume un colore tendente al giallo.

Produzione : si parte con la quadratura, la rifilatura e l'eventuale scotennamento della pancetta fresca che, subito dopo, viene salata, aromatizzata e speziata (pepe nero e a volte rosmarino, chiodi di garofano, noce moscata, semi di finocchio ecc.); la pancetta è poi lasciata riposare per alcuni giorni. Il procedimento che ne segue varia in base al tipo di prodotto che si vuole ottenere: Arrotolamento, con o senza cotenna; se priva di cotenna, la pancetta dev'essere insaccata in un budello naturale o sintetico e poi legata. Quella preparata sul territorio di Carnia prevede una salatura maggiore rispetto alle altre altre ricette regionali; la pancetta friulana-manicata viene preparata mediante salatura a strati sovrapposti, speziandola e insaccandola all'interno di un particolare budello detto manica stagionata. La pancetta con lonza viene prodotta SENZA cotica ma aggiungendovi all'interno dei "filetti" di lonza; viene poi arrotolata su se stessa, insaccata e stagionata.

Steccatura, con la cotenna; la pancetta viene piegata e pressata tra due assi legati tra loro.

Nessun altro procedimento; la pancetta tesa viene semplicemente lasciata stagionare con la cotenna. In ultimo avviene il processo di stagionatura che dura dai 50 ai 120 giorni, in base alla pezzatura; la pancetta arrotolata con lonza affronta una stagionatura lunga fino a 10 mesi.

La pancetta con COTENNA può anche esimersi dalla stagionatura, purché subisca un'opportuna affumicatura mediante l'utilizzo di specifici affumicatoi; la pancetta tesa, inoltre, può essere sottoposta a "cubettatura" e commercializzazione in scatola anche senza stagionatura o affumicamento.

Il bacon è una preparazione estremamente diffusa nei paesi anglosassoni, in Cina e in Corea; non è altro che pancetta fresca precotta al vapore e successivamente affumicata.

Pancetta fresca La pancetta fresca è la pancia non conservata del maiale. Costituisce una pietanza assolutamente diffusa in tutti i paesi che tradizionalmente consumano carne di suino e rappresenta un capostipite della "grigliata di maiale", ricetta assolutamente diffusa e tipica delle zone a clima continentale piuttosto che mediterraneo (nord e nord-est).

Il metodo di cottura per eccellenza della pancetta è "in griglia ai ferri" e con brace; mediante un trattamento simile, la pancetta fresca ha la possibilità di sciogliere e scolare notevoli quantità di grasso perdendo una buona quantità di calorie in eccesso. D'altro canto, ciò che molti ignorano è che la perdita di peso della pancetta fresca abbrustolita NON è direttamente proporzionale a quella dei lipidi in essa contenuti poiché, oltre a questi, subentra un certo livello di disidratazione (perdita d'acqua). Inoltre, è opportuno considerare attentamente anche i risvolti negativi della cottura ai ferri, ovvero l'iper-produzione di composti tossici e cancerogeni come gli idrocarburi aromatici policiclici.