Pancake di ceci con salmone e Philadelphia senza lattosio Ivan & Cheyenne di "Ricette Fit che sembrano Fat" ci propongono una ricetta originale con farina di ceci, salmone e Philadelphia senza lattosio. La farina di ceci si sposa benissimo con il gusto delicato del salmone e quello leggero e cremoso del Philadelphia. I pancake sono perfetti sia caldi che a temperatura ambiente, e possono sostituire il pane. L'impasto si può preparare anche la sera prima, conservarlo in frigo e poi utilizzarlo il giorno dopo per realizzare i pancake. E' una ricetta facile e veloce; i pancake possono essere serviti a cena come piatto unico, proteico e salutare, o in versione mini come antipasto sfizioso. Per approfondire: Menu settimanale del benessere a cura di Manuela Mapelli

Ingredienti Ingredienti per 4 porzioni (6 pancake a testa - 24 totali) 125 g farina di ceci

175 ml di acqua

Mezzo cucchiaino di sale

Mezzo cucchiaino di bicarbonato

Succo di mezzo limone

70 g di salmone affumicato selvaggio

80 g di Philadelphia BenEssere senza lattosio

Prezzemolo: una fogliolina Photo Courtesy Ingredienti per i pancake di ceci con salmone e Philadelphia

Preparazione 1. Mescolare farina con sale ed acqua senza formare grumi, aggiungere il bicarbonato e spremere sopra il succo di mezzo limone per attivare la lievitazione. Mescolare dal basso verso l'alto.



Photo Courtesy Preparazione dei pancake 2. Scaldare una padella con un goccio di olio, formare i pancake facendo cuocere l'impasto circa un minuto per lato. Photo Courtesy Pancake in cottura 3. Conditeli con Philadelphia senza lattosio, salmone a dadini e una foglia di prezzemolo. Photo Courtesy Spalmate il Philadelphia senza lattosio Photo Courtesy Aggiungete il salmone tagliato a cubetti e la fogliolina di prezzemolo E ora non vi resta che impiattarli e...buon appetito :) Photo Courtesy Impiattamento dei pancake di ceci

Macronutrienti Macros totali Calorie 685

Grassi 23

Carboidrati 63

Proteine 49 A porzione Calorie 171

Grassi 5,75

Carboidrati 15

Proteine 12 Ogni pancake Calorie 28

Grassi 0,9

Carboidrati 2,6

Proteine 2