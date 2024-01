Pancake antinfiammatorio per dimagrire: la ricetta che riduce il girovita

Tenere un'alimentazione antinfiammatoria è fondamentale per la salute dell'apparato digerente e dell'organismo in generale.

Per farlo è necessario cercare di consumare il più possibile cibi sani, privilegiando quelli che dialogano con il sistema immunitario e spengono le infiammazioni che possono danneggiare cellule e tessuti, favorendo l'insorgenza di disturbi più o meno gravi che spaziano dal sovrappeso alle malattie cardiovascolari, alla stanchezza cronica, al diabete di tipo 2 e molto altro.

Alcuni alimenti particolarmente benefici, che oltre ad avere un'azione antinfiammatoria aiutano a tenere sotto controllo il peso, sono verdura a foglia, frutta, soprattutto rossa come lamponi e fragole, frutta secca oleosa, e quindi noci, mandorle, pinoli e anacardi, uova, kefir, yogurt greco e the verde.

Questi ingredienti sono perfetti da consumare a colazione, il pasto principale della giornata che, proprio per questo, dovrebbe essere concepito secondo logiche non solo sazianti ed energizzanti, ma anche antinfiammatorie. Tra le tante ricette con queste caratteristiche, una delle più indicate e sfiziose è composta da pancake alla banana.

