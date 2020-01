Fattori Importanti e Considerazioni per la Buona riuscita del Pan di Spagna

Il procedimento del pan di spagna (così come le grammature dell'impasto) varia sensibilmente in base alla ricetta specifica. Consultando diverse fonti, le informazioni ottenute paiono anche molto diverse le une dalle altre. Innanzi tutto, come si può ben notare dalla lista degli ingredienti, l'utilizzo del lievito chimico pare "facoltativo"; questa caratteristica è giustificabile dal più o meno corretto procedimento di montaggio delle uova e incorporamento delle polveri. Infatti, se l'impasto crudo possiede una consistenza sufficientemente spumosa, in cottura non ci sarà alcun bisogno di sfruttare la liberazione gassosa aggiuntiva del lievito chimico; al contrario, se il pan di spagna NON è montato "ad hoc", l'impiego del lievito chimico potrebbe essere fondamentale alla corretta riuscita della ricetta. E' anche doveroso specificare che, in realtà, l'impiego del lievito chimico rappresenta una facilitazione non indifferente per i professionisti che operano nei laboratori e nelle pasticcerie professionali; in questi contesti, dove il pan di spagna è un impasto abituale e consuetudinario, le preparazioni da portare avanti in PARALLELO sono davvero molte. Ciò significa che, anziché:

montare separatamente i tuorli con metà dello zucchero e gli albumi con il resto, unire il tutto delicatamente e poi incorporare le polveri setacciate

risulta estremamente più comodo e disimpegnativo:

montare le uova intere e lo zucchero in planetaria, poi aggiungere le polveri con il lievito.

L'altra grossa differenza sta nella quantità e nelle proporzioni delle farine. Le polveri utilizzate per il pan di spagna sono farina bianca di frumento tenero (tipo 00) e fecola di patate. Per un impasto da 5 uova (circa 250-265g), la quantità di farine può oscillare da 150 a 250g; è verosimile che la maggior dose di farina si associ al montaggio veloce delle uova intere e all'utilizzo del lievito chimico, mentre quello più "scarico" possa avvalersi dell'assenza di questo ingrediente a patto che l'impasto venga preparato con il procedimento più lungo e curato. Inoltre, la proporzione tra farina di frumento e fecola è sempre molto variabile; anche in questo caso è verosimile che la predominanza di una sull'altra vari in base alla fase di montaggio delle uova e dell'utilizzo o meno di lievito chimico. La farina di frumento - che contiene glutine e come tale (in presenza di GAS) ASSICURA la lievitazione dell'impasto - è usata in quantità maggiori nella preparazione veloce caratterizzata da un montaggio approssimativo e dall'utilizzo di lievito chimico. Al contrario, impiegando fecola di patate fino al 50% delle polveri totali, si conferisce una notevole leggerezza al pan di spagna che però NECESSITA un procedimento più minuzioso e accurato nella fase di montaggio (separato) delle uova.

NB: La farina bianca di frumento tipo 00, contenendo glutine, garantisce una certa elasticità al pan di spagna finito (caratteristica auspicabile o meno in base alla destinazione del prodotto).