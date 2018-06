Del Genere Mustelus e specie mustelus – oppure come Mustelus canis – ha le tipiche fattezze di uno squalo: il manto è grigio, scuro sul dorso e chiaro o biancastro sul ventre. Il muso è affusolato, con il cranio appiattito e la bocca, piuttosto ampia, caratterizzata da una dentatura da predatore ma non troppo sviluppata. Le fessure branchiali sono cinque. Ha due pinne dorsali, la prima delle quali grande e triangolare. La coda ha il lobo inferiore meno sviluppato del superiore. Può raggiungere i due metri di lunghezza ma sono comunemente pescati esemplari di 100 cm circa. Nelle isole britanniche è conosciuto come "merluzzo di scoglio".

Come molti altri squali non pericolosi per l'uomo – smeriglio o vitello di mare, spinarolo, verdesca, gattuccio ecc – e le razze – trigone, torpedine ecc – anche il palombo costituisce un prodotto della pesca molto diffuso; in passato veniva insidiato occasionalmente a ridosso del frangente anche con le tecniche della piccola pesca ma, ad oggi, le catture avvengono principalmente a strascico, in profondità e con grosse imbarcazioni; non può quindi essere considerato un esponente della categoria "pesce povero". Nota: la popolazione del palombo, come di molti altri squali, in seguito ad una pesca troppo intensiva, ha subito una drastica diminuzione in quasi tutto il territorio; tranne che nel Mar Adriatico, anche questo pesce viene riconosciuto come specie "vulnerabile" o "in pericolo".

Pur non essendo un pesce azzurro, anche il palombo possiede ottime caratteristiche nutrizionali. Viene inquadrato nel I° gruppo fondamentale degli alimenti quale fonte di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici; il profilo degli acidi grassi è pregevole e l'apporto di colesterolo non eccessivo. Per maggiori informazioni si consulti il paragrafo sottostante. Nota: il palombo, se di grosse dimensioni, ha la tendenza ad accumulare mercurio e metilmercurio.

Il consumo di palombo è potenzialmente idoneo alla maggior parte dei regimi alimentari. Non ha grosse controindicazioni nemmeno in caso di patologie metaboliche e sovrappeso ma, d'altro canto, esistono condizioni nelle quali è opportuno non eccedere con la porzione e la frequenza di consumo.

Il palombo si consuma fresco o sotto sale. Le pinne vengono destinate alla preparazione della famosa "zuppa di pinne di squalo" cinese. La cartilagine può essere impiegata nella formulazione degli integratori per le articolazioni. Gli scarti di lavorazione sono destinati all'industria della farina di pesce – utile come mangime animale e fertilizzante. Il fegato viene anche usato per l'estrazione dell'olio di pesce.

In cucina si utilizza come gli altri squali eduli. È diffuso ed apprezzato soprattutto nelle zuppe di pesce e arrostito o al cartoccio, al forno o alla griglia – anche se, essendo piuttosto magro, tende a seccarsi.

Il palombo vive su tutta la piattaforma continentale dell'Oceano Atlantico Nord Orientale, compresi Mar Mediterraneo e Mar Nero, da 5 a oltre 600 m di profondità. È un predatore e si nutre di altri pesci, crostacei e molluschi cefalopodi; viene predato solo in giovane età. È viviparo, ovvero non depone le uova ma partorisce i cuccioli.