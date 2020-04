Pak Choi - Cavolo Cinese

Generalità

Cos'è il pak choi?

Il pak choi (nome diffuso nel Regno Unito, in Sud Africa e in Italia) è un alimento di origine vegetale classificato come ortaggio. Il suo strano nome deriva dalla traduzione occidentale di un termine cantonese che significa “verdura bianca”.

In occidente, il pak-choi è conosciuto soprattutto come “cavolo cinese” (in virtù delle sue origini orientali).

Dal punto di vista nutrizionale, il pak choi è naturalmente ricco di acqua, fibre e minerali; grazie alle sue ottime concentrazioni di vitamina C e carotenoidi (pro-vitamina A) rientra nel VI e VII gruppo fondamentale degli alimenti.

Il cavolo cinese si mangia prevalentemente cotto, come contorno o ingrediente per: primi piatti, piatti unici e pietanze (asciutti o brodosi).

Nota: negli Stati Uniti d'America il pak choi è meglio conosciuto come bok choi. In Australia, pak e bok sono utilizzati per denominare due varietà differenti. Nelle Filippine, si chiama con il termine spagnolo “péchay” o con quello tagalog “petsay”.

Cenni botanici

Il pak choi è un ortaggio appartenente alla famiglia botanica delle Brassicaceae e al Genere Brassica. In origine fu erroneamente classificato come specie indipendente (Brassica chinensis); solo in seguito venne meglio definito come una sottospecie del cavolo rapa (B. rapa subsp. chinensis).

Il pak choi è coltivato soprattutto nella Cina meridionale e nel sud-est asiatico. Essendo resistente alle rigide temperature invernali, questa coltura sta prendendo piede anche in buona parte dell'Europa del nord.

Descrizione

Di pak choi se ne coltivano molte varietà; nessuna di queste produce “la testa” (tipica, ad esempio, del cavolfiore o del broccolo o del romanesco) e sono invece del tutto simili al cavolo nero, anche se l'aspetto delle coste e delle foglie ricorda molto la bieta o bietola (Beta vulgaris).

Queste caratteristiche morfologiche hanno fatto sì che gli venissero attribuiti anche i soprannomi anglosassoni di: chinese chard, chinese mustard, celery mustard e spoon cabbage.