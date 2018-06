Proprietà nutrizionali del pagello

Il pagello rosso è un prodotto della pesca che rientra nel I° gruppo fondamentale degli alimenti. Fa parte della categoria del pesce povero e, nonostante sia molto nutriente, viene considerato non troppo raffinato. Non è un pesce azzurro ma contiene ugualmente buone dosi di acidi grassi semi essenziali omega 3 (EPA e DHA). Le sue caratteristiche chimico nutrizionali non differiscono in maniera sostanziale da quelle del pesce pezzogna (P. bogaraveo), del pagro del Mediterraneo (P. pagrus) e del pagro maggiore (P. major) – a patto che, in queste ultime due specie, i valori non vengano rilevati in esemplari di dimensioni considerevoli.

Il pagello ha un apporto energetico moderato, grazie alla bassissima concentrazione di grassi contenuti nella carne. Le calorie sono fornite principalmente dalle proteine, seguite dai lipidi; gli zuccheri sono assenti. I peptidi hanno alto valore biologico – contengono tutti gli amminoacidi essenziali rispetto al modello delle proteine umane – e gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi, con ottima percentuale di polinsaturi; tra i lipidi si apprezza una quantità significativa di acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico.

Le fibre sono assenti ed il colesterolo non è trascurabile, ma nemmeno eccessivo. Non contiene lattosio e glutine. La concentrazione di purine è invece abbondante. L'istamina, totalmente assente nel prodotto fresco, aumenta esponenzialmente nel pagello mal conservato. Essendo un alimento altamente proteico, è anche una fonte significativa di amminoacido fenilalanina.

I dati inerenti al profilo vitaminico sono molto limitati; è comunque ragionevole pensare che il pagello fragolino sia ricco di vitamine idrosolubili del gruppo B – come ad esempio niacina (vit PP), piridossina (vit B6), cobalamina (vit B12) – e della liposolubile vit D (calciferolo). Sono apprezzabili i livelli di potassio, ferro e zinco; ipoteticamente dovrebbero abbondare anche il fosforo e lo iodio, ma non si hanno informazioni sufficientemente accurate in merito.