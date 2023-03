Ortaggi di canapa: i nuovi super food

Introduzione L'utilizzo della canapa a scopi teraputici, e del Cbd come uso quotidiano per il trattamento di diversi disturbi, dall'emicrania ai dolori mestruali, all'insonnia, è ormai consolidato. Dalla canapa, tuttavia, potrebbe nascere anche un vero super food. Non un alimento prodotto con farine di canapa oppure olio per dolci, ma micro ortaggi, microgreens in inglese, ossia tenere foglioline da non confondere con i germogli, che potrebbero dare il via ad una nuova alimentazione: la pianta di canapa potrebbe essere mangiata tutta intera, quando è più grande di un germoglio ma non ancora sviluppata. Uno studio ha evidenziato i molteplici aspetti nutritivi benefici di questi micro ortaggi, deputati a diventare dei veri e propri super food.

Micro ortaggi di canapa: nuovo super food Micro ortaggi di canapa che vantano numerosi benefici, quando il ciclo della pianta è ancora nella fase vegetativa iniziale, ossia nella fase di germinazione successiva a quella dei comuni germogli di pochi giorni di vita. Per questo motivo è erroneo parlare di germogli di canapa (che sarebbero pronti in 2 o 3 giorni, e si dovrebbero consumare con il seme), ed è corretto definire micro ortaggi quelle piantine nate a partire dalla settimana e fino a tre settimane di vita. Le proprietà nutraceutiche delle piccole foglie verdi della canapa sono molteplici, e come tutte le baby verdure, molto più benefiche rispetto ai germoglie e alla pianta completamente matura. Cosa sono i micro ortaggi? I micro ortaggi, sono verdure in fase iniziale di crescita che si ottengono da piante ortive, specie erbacee ed aromatiche di vario tipo. Vengono molto usati dai grandi chef per arricchire diversi piatti: sono belli da vedere e buoni da mangiare. Non solo, fanno bene alla salute perché il contenuto di sali minerali, vitamine e nutrienti è anche superiore a quello dei germogli e delle piante adulte.

Lo studio sui micro ortaggi di canapa Uno studio scientifico pubblicato su Food Research International, curato da un gruppo di ricercatori italiani del Dipartimento di Scienze agrarie dell'Università Federico II di Napoli, ha analizzato 6 diverse cultivar di canapa industriale certificata, mettendo in evidenza i suoi componenti nutritivi di queste varietà come micro ortaggi. I risultati, direttamente dalla sintesi dello studio: "Sei cultivar sono state valutate per la resa e la composizione di acidi organici, aminoacidi, polifenoli e fitocannabinoidi. La composizione bioattiva era fortemente correlata alla varietà di canapa. La varietà Silvana ha dimostrato il più alto contenuto totale di aminoacidi e aminoacidi essenziali, alte concentrazioni di cannflavina A e B e livelli moderati di cannabidiolo e cannabigerolo. Finola si è distinta per la più alta concentrazione di cannflavine e polifenoli totali e per i più bassi livelli di Δ9-THC. Indipendentemente dalle differenze varietali, i micro ortaggi di canapa si sono dimostrati ampiamente sicuri in termini di contenuto di Δ9-THC".

Proprietà benefiche I micro ortaggi di canapa potrebbero diventare cibo del futuro (un consumo massimo di 100 grammi al giorno non avrebbe alcun effetto collaterale), perché sotto il profilo nutrizionale sono davvero interessanti. Ad esempio, contengono aminoacidi, acidi fenolici, flavonoidi e fitocannabinoidi non psicoattivi. I micro ortaggi di canapa presentano una concentrazione di ossalati decisamente inferiore rispetto ad altre specie. Contengono inoltre proteine di alta qualità con tutti gli aminoacidi essenziali. CBD: cos'è e quali proprietà possiede? Il cannabidiolo (CBD) è una sostanza chimica presente nella pianta della Cannabis sativa. I due ingredienti principali della cannabis sono il tetraidrocannabinolo (THC) e il CBD. Il THC è la sostanza inebriante e psicotropa, mentre il CBD no, e avrebbe una funzione benefica per l'organismo che agirebbe sul cervello per controllare, dolore, stress e umore. Sotto rigoroso controllo medico, il CBD viene prescritto per il trattamento di crisi convulsive, sclerosi multipla, psicosi, attacchi di ansia, ma anche Morbo di Crohn, diabete, disturbi del sonno, astinenza da eroina, morfina e oppioidi. Una assunzione incontrollata e fai da te di CBD potrebbe danneggiare seriamente il fegato e compromettere le funzioni epatiche. Non usare in gravidanza e durante l'allattamento.