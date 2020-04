Omega 3 dello Sgombro - Nutrienti preziosi

Omega 3 negli alimenti Le fonti alimentari di omega 3 possono essere animali e vegetali. L'acido alfa-linolenico si trova principalmente nei semi oleosi, nel germe dei semi amidacei, in alcuni legumi, nella frutta, nella verdura e in certi oli. Tuttavia, gli alimenti di origine vegetale sono spesso molto ricchi anche di omega 6, il che ne penalizza la funzione di sorgente nutrizionale di omega 3. Inoltre, come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, l'ALA è un semplice precursore. La conversione in EPA e DHA subordina ad un processo enzimatico che però viene condiviso anche dalla via degli omega 6. Essendo mediamente più abbondanti, questi tendono a “scalzare” gli omega 3 contribuendo a ridurne la sintesi dei derivati.

Per migliorare l'apporto di omega 3 è quindi più indicato costruire una dieta ricca di cibi che contengono EPA e DHA; questi sono principalmente costituiti dal pesce, soprattutto quello azzurro come lo sgombro, da certe alghe marine e pochi altri prodotti con applicazione alimentare irrilevante (come il krill).

Omega 3 nel pesce Omega 3 nel pesce azzurro e nello sgombro azzurro e nello sgombro In base a quanto descritto nei due paragrafi precedenti, è logico dedurre che lo sgombro costituisca l'alimento più adatto per incrementare la quantità di omega 3 nella dieta. Lo sgombro è ricchissimo di EPA e DHA e non richiede alcun impegno metabolico. Ciò significa che non bisogna preoccuparsi di alcuna “interferenza” metabolica, piuttosto incombente quando si consumano i semi oleosi e gli oli derivati.

Via libera quindi al consumo di sgombro nella dieta il quale, grazie a mille altri pregi, non mostra alcuna controindicazione; al contrario, si tratta di un pesce per nulla inquinato, ecosostenibile, economico, facile da cucinare e dotato di proprietà organolettiche eccezionali.