Omega-3: proprietà, alimenti e benefici

Negli ultimi anni, una costante e sempre maggiore attenzione è stata posta nei confronti degli omega-3 , sostanze fondamentali per il benessere e il buon funzionamento dell'organismo. Per meglio comprendere cosa sono, quali sono le loro proprietà e quali ruoli rivestono, ci siamo rivolti al Dottor Giovanni Scapagnini , MD, PhD. Professore ordinario di Nutrizione Clinica, Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute, Università del Molise, Campobasso e Vice Presidente della Società Italiana di Nutraceutica (SINUT).

La presenza di molti doppi legami conferisce agli acidi grassi polinsaturi anche un'altra importante proprietà, ossia "li preserva dal cambio di stato con la temperatura". In altre parole, gli acidi grassi polinsaturi non congelano, restando liquidi sia a temperatura ambiente che a basse temperature , esercitando quella che si può definire come un'azione anti-gelo.

«Gli omega-3 sono una tipologia di acidi grassi polinsaturi» ci spiega il Professor Scapagnini. Si definiscono polinsaturi perché «presentano molti gruppi d'insaturazione; ciò significa che la loro struttura chimica è caratterizzata dalla presenza di molti doppi legami fra gli atomi di carbonio». Tale fatto, che può sembrare una pura questione di chimica, è tutt'altro che banale: come afferma il Professor Scapagnini, infatti, «questa peculiarità della struttura chimica degli acidi grassi polinsaturi li rende molto fluidi». La fluidità è una caratteristica molto importante, soprattutto quando si parla di membrane cellulari , all'interno delle quali vi è, non a caso, la presenza di moltissimi acidi grassi polinsaturi . A questo proposito, il Professor Scapagnini ci spiega che «la presenza di molti acidi grassi polinsaturi nella struttura delle membrane cellulari garantisce fluidità, il che significa avere motilità della struttura, migliore qualità del segnale e di interazione con l'ambiente».

Il Professore precisa, tuttavia, che gli omega 3 non sono gli unici acidi grassi essenziali per l'organismo. Esiste, infatti, un'altra tipologia di acidi grassi polinsaturi così definiti: si tratta degli omega-6, anch'essi dotati di ruoli strutturali nelle membrane cellulari ma aventi funzioni quasi opposte.

Il professor Scapagnini ci spiega che gli acidi grassi polinsaturi come gli omega-3 vengono definiti essenziali in quanto «non solo sono fondamentali per la nostra vita dal momento che senza queste molecole non potremmo vivere, ma soprattutto sono essenziali in quanto non siamo in grado di produrli con la nostra biochimica; pertanto, siamo obbligati a procurarceli con l' alimentazione ».

Acidi Grassi Essenziali e Infiammazione: quale relazione?

A questa domanda, il Professor Scapagnini risponde innanzitutto precisando che «l'infiammazione è un fenomeno fisiologico fondamentale per sopravvivere: senza infiammazione non saremmo in grado di difenderci da batteri, virus o altre situazioni pericolose per il nostro organismo. Di contro, se perdiamo il controllo dell'infiammazione, la stessa infiammazione diventa un elemento dannoso. Non è, infatti, un caso che tutte le patologie croniche o degenerative legate all'invecchiamento - così come molte altre patologie - siano associate a una perdita di controllo dei processi infiammatori».

Nel contesto dell'infiammazione, però, «non possiamo parlare di omega 3 senza parlare di omega-6 perché queste due categorie di molecole svolgono funzioni quasi opposte, funzionando come un interruttore: una parte accende e l'altra spegne l'infiammazione».

Ricordiamo, infatti, che il capostipite di tutti gli omega-6 è l'acido alfa linoleico (o AL); da esso si produce l'acido arachidonico (o AA, il principale tipo di omega-6 accumulato nelle membrane cellulari). Dall'acido arachidonico si ottengono altri tipi di sostanze: prostaglandine, leucotrieni e trombossani che, nel loro insieme, prendono il nome di prostanoidi. I prostanoidi ottenuti dall'acido arachidonico, come ci dice il Professor Scapagnini, «regolano funzioni fisiologiche importantissime che, però, sono collegate all'attivazione del processo infiammatorio, alla vasocostrizione e all'aggregazione piastrinica, quindi alla formazione di trombi. Dagli acidi grassi omega-3, invece, si ottengono prostanoidi dotati di azione praticamente opposta: le prostaglandine, i trombossani ed i leucotrieni che derivano dagli omega-3 sono infatti in grado di risolvere l'infiammazione». Quest'azione dei prostanoidi derivati dagli omega-3 è talmente affermata e dimostrata che, nella letteratura scientifica, essi non vengono chiamati con i nomi di prostaglandine, leucotrieni e trombossani ma con i nomi di "resolvine, protectine e maresine".

Va comunque sottolineato che gli omega-6 sono fondamentali quanto gli omega-3 ma, affinché l'organismo funzioni correttamente, essi devono essere presenti in quantità adeguate poiché «il rapporto omega-6/omega-3 è fondamentale nel controllare la fisiologia dell'accendimento e dello spegnimento dell'infiammazione».