Omega 3: colesterolo, trigliceridi e benefici per il cuore

Gli omega 3 sono lipidi appartenenti alla categoria degli acidi grassi essenziali, allo stesso modo degli omega 6.

Strutturalmente, sono molecole caratterizzate da catene carboniose ricche di atomi di idrogeno e che terminano con un gruppo metile.

Gli omega 3 svolgono molte funzioni indispensabili al mantenimento dello stato di salute e garantiscono una serie di benefici metabolici che, indirettamente, si ripercuotono positivamente sulla salute del cuore.

Esistono tre tipi di omega 3: l'acido alfa linolenico (ALA), l'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA); di queste tre molecole, quelle biologicamente più attive sono DHA ed EPA.

Anche se in alimenti differenti e in quantità diverse, gli omega 3 sono tutti presenti nella dieta; EPA e DHA sono tendenzialmente più carenti rispetto ad ALA; da quest'ultimo, tuttavia, l'organismo umano è in grado di ricavare i primi due.

Shutterstock

Il termine essenziali sta a indicare che l'organismo umano non è in grado di produrli autonomamente e che, per poter disporre di loro, può soltanto introdurli con gli alimenti.

In realtà, questo è vero solo per ALA, in quanto EPA e DHA sono ricavabili proprio da ALA; considerato però che il processo che permette di ricavare EPA e DHA da ALA è alquanto precario, è comunque accettabile definire essenziali anche gli stessi EPA e DHA.

