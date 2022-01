Olive: diverse Varietà e Proprietà benefiche

Una tira l'altra, proprio come le ciliegie . Hanno notevoli proprietà benefiche per l'organismo e proteggono dall'insorgenza di malattie cardiocircolatorie. Sono le olive, frutti dell' olivo (appartenente alla famiglia delle Oleaceae), coltivato soprattutto nel bacino Mediterraneo, tra Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo e Medio Oriente. Di varietà di oliv e ne esistono molte: variano non solo in funzione del loro impiego - da tavola o da spremitura , quindi finalizzate alla produzione dell' olio d'oliva - ma anche in base al paese d'origine, al clima e al grado di maturazione. Da questi fattori, poi, dipenderanno la maggior parte delle proprietà nutritive ed organolettiche dei frutti.

Varietà di olive

Le olive si dividono principalmente in due macro categorie: quelle da tavola -nere o verdi -, e quelle da olio, quindi da spremitura, suddivise a loro volta in alcune varietà: Frantoio, Leccino, Coratina, Cellina e Moraiolo. Le olive verdi da tavola si trovano solitamente: dolci conservate in acqua leggermente salata (provengono perlopiù dalla Puglia, come la varietà Bella di Cerignola); olive verdi in salamoia, quindi conservate in acqua e sale, o condite con spezie e aromi, utilizzate sia in cucina per la preparazione di piatti, che come accompagnamento all'aperitivo. Le olive nere da tavola più comuni e apprezzate a tavola, invece, sono quelle greche, essicate al forno, quelle di Gaeta e quelle in salamoia.

Differenze nutrizionali tra varietà

Le varie tipologie di olive hanno un diverso contenuto calorico: olive verdi 145 kcal per 100 gr; olive nere 235 kcal per 100 gr; olive in salamoia 135 kcal per 100 gr. Le olive nere, in generale, contengono una minor quantità di carboidrati e sono più digeribili rispetto a quelle verdi, ma hanno più grassi e calorie di quest'ultime. Le olive conservate in salamoia sono invece decisamente ricche di sodio, perchè conservate in acqua e sale da cucina. Per questo andrebbero consumate con moderazione (soprattutto da chi soffre di ipertensione e di disfunzioni renali). Gli esperti in nutrizione consigliano di consumare olive verdi o nere al naturale, preferibili a quelle conservate in salamoia in quanto la conservazione delle olive compromette il contenuto vitaminico e in particolare quello di tiamina (vit. B1) e di altre maggiormente ossidabili.