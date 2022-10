Olio per friggere: quanto usarne, tipi di olio e consigli

Quando si frigge il dubbio è sempre riferito alla quantità di olio da utilizzare (oltre che al tipo di olio stesso). Per preparare un fritto salutare occorre osservare qualche regola base, perché se preparato con criterio può essere consumato anche se si segue un regime alimentare equilibrato e sano, con moderazione e non frequentemente, ma non è da escludere a priori.

Olio per friggere: quantità

La quantità di olio per friggere, in linea generale, vorrebbe una proporzione standard di utilizzo che corrisponde a un litro di olio per ogni kg di alimenti, fritti separatamente in tornate da 100-200 grammi a seconda della dimesione della pentola. Quindi la conversione vale anche come: 100 ml ogni 100 gr. Tuttavia a seconda delle dimensioni di ciò che si dovrà friggere, le quantità potrebbero aumentare perché l'alimento deve essere bene immerso. Questo non solo per una cottura e una doratura uniforme, me per ridurre al i tempi di cottura, e ottenere un fritto croccante e asciutto.

Anche la dimensione della padella ha importanza: il cibo in frittura deve essere immerso completamente nell'olio, quindi è fondamentale optare per una padella che per forma e dimensione consenta di utilizzare il giusto quantitativo di olio senza eccedere, e quindi sprecarlo. Ad esempio, se si dovranno friggere delle frittelle di mela servirà una pentola più capiente e alta, se invece si andranno a preparare delle fettine panate, la padella dovrà essere più larga e bassa per regolare al meglio il livello dell'olio. In conclusione, la regola generale delle grammature è quella evidenziata nel paragrafo precedente, ma anche la dimensione degli alimenti e la padella giusta possono influenzare la quantità di olio necessario per un fritto salutare.