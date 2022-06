Olio per friggere: diversi tipi e utilizzi

Introduzione La frittura è uno dei metodi di cottura più golosi ma non propriamente salutare, se si usa in eccesso, perché ricca di grassi e sale. Per rendere una frittura un pasto maggiormente sano, è utile fare attenzione all'olio che si utilizza. L'olio non è altro che un insieme di grassi che sono allo stato liquido a temperatura ambiente, e che si trasformano allo stato gassoso ad alte temperature. Esistono oli più indicati per friggere perché ricchi di grassi monoinsaturi che sopportano meglio il calore e l'ossidazione.

Cosa succede all'olio quando si frigge? L'olio, quando riscaldato ad alte temperature, può andare incontro ad ossidazione che causa la formazione di alcune sostanze nocive. Una temperatura troppo elevata o l'utilizzo dello stesso olio per doverse fritture, possono rendere più aggressivi gli effetti avversi. Per scegliere l'olio adatto per friggere si devono tenere in considerzione il punto di fumo e i grassi monoinsaturi contenuti. Utile, in tal senso, controllare bene le etichette dove si troveranno indicazioni che lpossono meglio indirizzare. In linea generale, per la frittura, è meglio utilizzare olio di oliva, extravergine di olive e olio di arachidi. Da preferire all'olio di girasole, mais e soia che tendono a deteriorarsi facilmente se esposti alle alte temperature.