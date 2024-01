Oli Ricchi di Omega-3

Oli Ricchi Gli omega 3 sono presenti negli alimenti di origine sia animale che vegetale, ma lo sono in diverse forme chimiche prevalenti. Nel pesce, soprattutto quello detto "azzurro", spiccano soprattutto EPA e DHA (eicosapentaenoico e docosaesaenoico - biologicamente più attivi per l'organismo umano), mentre nei vegetali (soprattutto in alcuni oli spremuti a freddo) si evidenzia l'acido α-linolenico (biologicamente meno attivo ma comunque molto utile al raggiungimento della razione raccomandata). Si tratta comunque di una distinzione poco nitida e la composizione di alcuni prodotti è ben lontana da quanto detto in linea generale. Quindi, oltre a consumare regolarmente buone porzioni di pesce ricco di omega 3 (alici, sardine, sgombro, lanzardo, palamita, tonno, lampuga, leccia, ricciola, serra, alletterato, aguglia, boga, salmone, merluzzo ecc.), è possibile aumentare significativamente l'apporto di tali nutrienti consumando oli ad estrazione vegetale o animale. È bene tener presente che gli omega 3 sono acidi grassi molto delicati e tendono a degradare con estrema facilità. Questo, oltre a conferire un odore ed un sapore tutt'altro che gradevoli, ne vanifica l'effetto metabolico sull'organismo. Gli omega 3 sono molto sensibili all'ossidazione/perossidazione se esposti all'aria, alla luce e al calore; inoltre, tendono a diluirsi notevolmente in altre soluzioni lipidiche, disperdendosi in esse.

Olio di Pesce Tra gli oli più ricchi di omega 3 estratti dagli animali ricordiamo: l'olio di fegato di merluzzo e l'olio di krill (peraltro anche molto ricchi di vitamina D). Mentre il primo viene prelevato dall'organo epatico del pesce, il secondo è ricavato dallo zooplancton, che rappresenta il primo anello della catena alimentare marina. Questa precisazione è piuttosto importante; assumere gli omega 3 con il pesce ha un piccolo inconveniente rispetto al krill e agli oli vegetali, ovvero la contaminazione da alcuni inquinanti ambientali. Ovviamente, gli oli di fegato di merluzzo presenti in commercio sono severamente controllati affinché la concentrazione di mercurio e piombo, laddove presente, rientri sempre nei limiti di sicurezza. D'altro canto, è comunque bene ricordare che la presenza di tali "indesiderati" andrebbe stimata sulla dieta complessiva e che la quota di piombo e mercurio eventualmente presente nell'olio di fegato di merluzzo va aggiunta a quella degli alti alimenti. Per ovviare a tale inconveniente è possibile prediligere l'olio di krill o quelli vegetali. L'olio di fegato di merluzzo e l'olio di krill non sono impiegati a scopo alimentare e tendenzialmente vengono assunti come integratori alimentari per mezzo di "perle gelatinose". L'assunzione liquida di olio di pesce è estremamente sgradevole; chi in passato (soprattutto i nostri nonni) ha dovuto assumere olio di fegato di merluzzo come prevenzione al rachitismo (grazie all'elevato contenuto in vit. D) conserverà ancora nitidamente il ricordo di un'esperienza quasi traumatica. La composizione indicativa degli oli di pesce in omega 3 è di: Olio di krill: 30% di omega-3;

Olio di fegato di merluzzo: 20% di omega-3.