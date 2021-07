Assunzione di olio di pesce: dosi giornaliere Soitamente, l'assunzione di olio di pesce avviene attraverso l'uso di capsule, opercoli o soluzioni liquide da bere da 300 a 850 mg di acidi grassi omega 3, facilmente reperibili in commercio, sia in farmacia che parafarmacie o supermercati. Al fine di preservare gli stessi acidi grassi dai dannosi processi di lipoperossidazione, gli integratori di olio di pesce dovrebbero essere arricchiti con vitamine antiossidanti, come la vitamina E. Per quanto riguarda il dosaggio consigliato dagli esperti, invece, è da 1-5 g giornalieri, da assumere preferibilmente durante i pasti. Generalmente vengono così prescritti: 5 g al giorno per il trattamento di scompensi metabolici lipidemici e cardiovascolari, quindi in presenza di livelli di colestrolo e trigliceridi elevati; 3 g al giorno per la gestione delle patologie infiammatorie, 1 g al giorno la prevenzione dal danno ossidativo.

Conclusioni Il pesce grasso è stato collegato a molti benefici per la salute e può essere gustato come parte di una dieta equilibrata. Da un punto di vista nutrizionale, il pesce azzurro è una buona fonte di proteine ​​e omega-3, tuttava meglio consumare con moderazione il pesce di grandi dimensioni, per via della presenza di mercurio nella carne.