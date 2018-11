Pesce povero per definizione, in molti considerano l'occhiata come un pesce azzurro; tuttavia, rientrando nella Famiglia Sparidae, ha maggiore pertinenza nella categoria del pesce bianco – come il sarago, l'orata, il dentice, la salpa, la tanuta, il pagro, il pagello, la pezzogna ecc.

Questo non significa che l'occhiata abbia proprietà nutrizionali di minor importanza rispetto a sardine, alici, sgombro, lanzardo, palamita, tombarello, aguglia ecc. Infatti, oltre ad essere un degno esponente del I° gruppo fondamentale degli alimenti – cibi ricchi di proteine ad alto valore biologico, certi minerali e vitamine – questo prodotto della pesca fornisce anche acidi grassi polinsaturi semi essenziali e biologicamente attivi – acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA) – vitamine e minerali specifici – hanno particolare rilevanza la vitamina D (calciferolo) e lo iodio.

L'occhiata non ha grosse controindicazioni dietetiche; al contrario, si presta alla maggior parte dei regimi alimentari. Richiedono ovviamente certi accorgimenti le condizioni e le patologie metaboliche gravi, soprattutto ereditarie. Inoltre, è buona norma rispettare le raccomandazioni di natura igienico-sanitaria – come l'abbattimento di temperatura per eliminare il rischio di infestazione da Anisakis simplex.

L'occhiata si può mangiare in vari modi, ma non è tra i pesci maggiormente indicati per il consumo a crudo. Si presta invece ad essere cucinata arrosto – sia alla griglia che al forno – in padella, lessata e soprattutto nelle zuppe.

L'occhiata ha un aspetto abbastanza caratteristico, non tanto per la forma, quanto per la presenza di una macchia nera bordata di bianco – simile ad un occhio – che precede la pinna caudale. Il corpo è ellissoidale, il manto ha un tono argentato sui fianchi, bianco sul ventre e bluastro sul dorso. Gli occhi sono grandi, la bocca piccola e le pinne mediamente sviluppate.

L'occhiata ha attitudini gregarie e vive in acque libere, non troppo profonde, sia a largo che a ridosso del frangente e nei porti o all'imboccatura delle sacche di acqua salmastra; staziona transitoriamente in tana, dove talvolta trascorre le ore notturne. Nonostante la bocca quasi minuscola, è un voracissimo predatore che si nutre di piccoli pesci e invertebrati come vermi, crostacei e molluschi; ha tuttavia un'attitudine alimentare promiscua e non disdegna qualsiasi tipo di residuo organico in sospensione – caratteristica che le ha conferito una pessima reputazione, così com'è avvenuto per il cefalo e per la salpa. È invece predato da moltissime specie animali, tra cui non solo pesci, ma anche mammiferi marini ed uccelli. Nonostante ciò, la sua densità di popolazione è ancora estremamente trofica; probabilmente per lo scarso interesse esercitato dalla pesca professionale umana.

L'occhiata non è un pesce molto ricercato, seppur altamente ecosostenibile. Avendo uno scarso valore commerciale, se non per la piccola pesca, è disponibile solo quando finisce nelle reti "per sbaglio". Non raggiungendo dimensioni considerevoli, è ignorato anche nella pesca con la lenza – alla quale può abboccare in quasi tutti i tipi di esca – e nella pesca in apnea.