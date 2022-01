Nuovi trend gastronomici nati con la pandemia

Ciclicamente, sulle tavole occidentali e su quelle italiane, fanno la loro comparsa alimenti mai considerati e conosciuti prima. Provengono dal continente asiatico o da quello africano, principalmente, e vanno ad arricchire preparazioni locali, o vengono utilizzate nelle ricette etniche. Durante la pandemia da Covid-19 , ad esempio, sono comparsi alcuni cibi , ora divenuti popolari. Alcuni hanno soltanto affermato il loro utilizzo, fuori regione. I trend gastronomici 2022, tuttavia, non hanno a che fare soltanto con le nuove mode del gusto , bensì hanno ragioni diverse: questioni di salute o a scelte etico-ideologiche. Fanno il loro ingresso alimenti come la moringa , lo yuzu , i cerali derivati da agricoltura rigenerativa. La carne non viene eliminata del tutto, ma ridotta e di maggior qualità con attenzione particolare all'impatto ambientale degli allevamenti e la salute degli animali.

Nuove tendenze food post Pandemia

Ciò che mangiamo, oltre ad essere buono e a far scoprire magari gusti inesplorati, deve quindi essere benefico per l'organismo. Salutare per il benessere di chi si ciba, ma anche dell'ambiente. Nascono così filosofie e scelte alimentari come il "reducitarianesimo", ossia un regime alimentare in cui è basilare consumare meno carne, ma di assoluta maggiore qualità e selezionata. Gli obiettivi sono quelli di ridurre drasticamente l'importazione di carne, mettendo in primo piano l'impatto degli allevamenti sull'ambiente e la salute degli animali.

L'agricoltura rigenerativa sarà un'altra tendenza del 2022. I cereali, ad esempio, oltre che biologici dovranno essere coltivazioni da agricoltura rigenerativa, ossia quelle in cui quando si raccoglie qualcosa dal terreno è necessario subito restituirla o sostituirla, arricchendo il suolo e non impoverendolo. Tutto all'insegna della filosofia green: riciclare, riusare, reimpiegare. Anche gli scarti, in cucina, si riutilizzano: la cucina anti spreco è un altro trend, così come le piccole coltivazioni di ortaggi ed erbe aromatiche a partire dagli scarti.