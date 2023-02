Norovirus: come si prende, prevenzione, sintomi e come curarlo

Scoperti nel 1972, hanno acquisito il nomignolo "ufficioso" di virus " di Norwalk " o " Norwalk-like-virus ", in virtù di una grossa epidemia sviluppatasi nel 1968 all'interno di un centro ospedaliero americano della città di Norwalk, nello stato dell'Ohio.

Come prevenire il Norovirus?

I Norovirus sono estremamente resistenti, resistenti all'ossigeno, quindi dotati di notevole longevità sulle superfici raggiunte (fino a una settimana).

Come gli altri virus, i Norovirus sono sensibili al calore (> 60°C) e possono essere facilmente annientati dalla cottura alimentare, dalla pastorizzazione e dalla sterilizzazione dei contenitori e degli strumenti da cucina .

Per evitare il contagio, valgono tutte le norme igieniche di sicurezza di base HACCP; in particolare:

Accertarsi sulla provenienza delle derrate (tracciabilità e rintracciabilità) e utilizzare possibilmente prodotti ben confezionati;

Prestare attenzione alle temperature di cottura, rigenerazione e alla protezione delle derrate già lavorate;

Mantenere l'igiene dei locali e dell'attrezzatura;

Il personale addetto deve adottare tutte le precauzioni igieniche fondamentali: lavarsi sempre le mani prima di maneggiare i prodotti, cambaire gli abiti ad ogni servizio, eventualmente indossare mascherine, autocontrollo dello stato di salute e, in caso di sintomi, evitare di lavorare ecc.

I protocolli di routine per rilevare il norovirus nelle vongole e nelle ostriche mediante reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa vengono impiegati da laboratori governativi, come la "Food and Drug Administration" (FDA) negli Stati Uniti.

Dal 2020 è disponibile un vaccino che si basa sull'utilizzo di una particella costituita dalle proteine del capside del norovirus, per imitarne la struttura. Poiché in questa particella è assente l'RNA, risulta incapace di riprodursi e non può causare un'infezione.

["Norovirus Vaccine" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2008-10-02. Retrieved 2008-08-26].

Al personale di servizio della grossa ristorazione collettiva "a rischio" (con sintomi) è consigliabile seguire tempestivamente un iter diagnostico composto da: