Rispetto alla normale camminata, il nordic walking comporta l'applicazione di una certa forza sui bastoni nell'avanzamento di ogni passo. Per questo, nel nordic walking si usano intensamente anche i segmenti corporei della porzione superiore, implicando un maggior coinvolgimento articolare ed una stimolazione muscolare più estesa. A differenza della camminata normale, si applica molta energia anche nella mobilitazione delle articolazioni di polso, gomito e spalla , grazie al lavoro dei muscoli : gran dorsale , tricipite , bicipite , deltoide , addominali , lombari , “del core” spinale ecc. Con un certo ritmo, l'affaticamento del nordic walking determina un aumento significativo della frequenza cardiaca e della ventilazione polmonare , il che si traduce nel miglioramento della fitness cardio-respiratoria. Si è stimato che, dal punto di vista energetico , rispetto alla camminata tradizionale, il nordic walking determina un incremento del 46% sul dispendio calorico ; tale caratteristica lo rende potenzialmente efficace nel trattamento dimagrante contro il sovrappeso . Tuttavia, rimane l'incognita dell'impatto sulla cuffia dei rotatori della spalla; in caso di patologia (assottigliamento dei tendini , calcificazioni, ipotonia muscolare, lassità della cuffia ecc.), è necessario considerare attentamente i muscoli o i tendini interessati, l'intensità d'esercizio e l'ampiezza del movimento. Ciò è assolutamente necessario poiché, nel movimento di attacco (appoggio dopo lo slancio frontale) e spinta finale (dietro) della racchetta, non è da escludere che la spalla compromessa possa lavorare in maniera scorretta provocando dolore o addirittura peggiorando una condizione di disagio preesistente.

Equipaggiamento

I bastoni (pole) da nordic walking sono molto più corti rispetto a quelli utilizzati per lo sci di fondo.

La maggior parte delle aste viene realizzata in alluminio, fibra di carbonio o altre leghe leggere.

Le versioni con stelo NON regolabile sono provviste di un unico pezzo di varie lunghezze; quelle telescopiche hanno invece una lunghezza regolabile e possiedono due o tre pezzi che si fissano a rotazione sull'asse (avvitando o svitando). Di solito, i bastoni a pezzo unico sono più forti e leggeri, ma devono corrispondere alle caratteristiche antropometriche dell'utente. Quelli telescopici sono a misura unica, paiono meno robusti ma godono di una trasportabilità eccellente.

I bastoni da nordic walking sono frequentemente provvisti di cinghie sull'impugnatura. Queste riducono la necessità di serrare costantemente l'impugnatura ed aumentano il comfort dell'esercizio. Come molti bastoni da trekking, anche quelli da nordic walking sono dotati di punte in metallo temprato, ideali per i sentieri di terra, le spiagge, la neve ed il ghiaccio; queste possono anche essere rivestite in gomma per ottenere maggior aderenza sulla roccia o, in genere, sulle superfici che lo richiedono.

Anche se in commercio sono disponibili vari modelli di scarpe specifiche per il walking, non sono affatto indispensabili allo svolgimento della camminata; vengono utilizzate comunemente tutte le calzature studiate per deambulare su superfici miste, dissestate, bagnate, ghiacciate ecc, in base al percorso da affrontare.

Bastoncini per Nordic Walking

Online sono disponibili un paio di bacchette Nordic Walking da passeggio, anti-shock e regolabili da 70 a 136 cm, in materiale di lega d’alluminio estremamente leggera e forte. Ogni bastone pesa solo 230 grammi ed è ideale per risparmiare le energie durante le escursioni. Il facile e rapido sistema di bloccaggio consente di scegliere facilmente l’altezza dei bastoncini che, quando non utilizzati, sono facili da richiudere e agevolmente riponibili all'interno dello zaino. Le maniglie ergonomiche in sughero offrono una presa antiscivolo calda e confortevole. Adatti per passeggiate, escursioni e altre attività all'aperto, i bastoncini consentono di aumentare la velocità media, offrono un migliore equilibrio durante le attività più impegnative e riducono lo stress sulle ginocchia sia durante la discesa che la salita. La confezione del prodotto comprende 2 bastoncini da trekking, 2 protezioni in gomma per le punte, 2 rondelle da fango, 2 rondelle da neve, 2 rondelle da asfalto e 1 connettore.

Disponibili su Amazon

In alternativa, si può optare per dei bastoni telescopici da passeggio con meccanismo a molla antiurto che riduce le tensioni sulle mani e sui polsi (perfetto quindi per persone con giunture deboli e/o lesioni sportive precedenti) e migliora la stabilità e l’appoggio soprattutto durante le discese. La lunghezza è regolabile tra 65 e 135 cm; per trovare quella consigliata, si può utilizzare la seguente formula: propria altezza × 0,66. L’impugnatura ergonomica in gommaschiuma EVA è morbida, confortevole e assorbe l'umidità dalle mani sudate. Il materiale in lega di alluminio assicura solidità e durevolezza. Oltre ai due bastoncini, la confezione comprende anche 2 punte per il fango, 2 punte a ferro di cavallo, 2 punte da neve e 2 punte ad S.

Acquistabili online

Per approfondire: Bastoncini da nordic walking: come scegliere i migliori