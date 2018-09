Noodles nella dieta

I noodles si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. Ciò nonostante, quelli a base di farina amidacea – per il carico glicemico rilevante e l'apporto calorico significativo – sarebbero da usare con parsimonia in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia. Nota: sarebbe tuttavia ragionevole valutare anche il sugo di accompagnamento, spesso caratterizzato da abbondanti quantità di grassi. Di per sé non hanno implicazioni negative per l'ipercolesterolemia e per l'ipertensione arteriosa primaria.

Contenendo fibre, i noodles partecipano a mantenere in salute l'intestino crasso. Partecipano a prevenire o curare la stipsi, a sua volta coinvolta nell'insorgenza di patologie come: diverticolosi, diverticolite, emorroidi, ragadi anali, prolasso anale ecc. Inoltre, le fibre solubili hanno una spiccata funzione prebiotica; nutrendo la flora biologica intestinale contribuiscono ulteriormente a mantenere in salute le cellule dal crasso.

I noodles a base di frumento non si prestano alla dieta del celiaco. Quelli di soia, di alghe, di riso e molti altri invece, non hanno controindicazioni. Possono essere inseriti nel regime nutrizionale dell'intollerante al lattosio, della fenilchetonuria e dell'iperuricemia.

Sono una modesta fonte di vitamine del gruppo B, che svolgono essenzialmente il ruolo di coenzimi nei processi cellulari. Contengono anche quantità moderate di certi minerali di cui tuttavia, eccezion fatta per il magnesio, l'organismo difficilmente entra in carenza – si tratta di macroelementi quasi ubiquitari negli alimenti, in particolare fosforo e potassio.

I noodles si prestano alla dieta vegetariana, vegana – non crudista – e religiosa di qualunque genere. La porzione media di noodles freschi, dando per scontato un sugo di accompagnamento di medio valore calorico, è di circa 120 g; quella di noodles secchi invece, corrisponde a pressappoco 80 g.